Шокирующие фото и видео с места теракта в Барселоне

В Барселоне водитель фургона совершил наезд на толпу. На месте аварии работают правоохранители, есть пострадавшие и погибшие.

На центральной улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил наезд на толпу. Информацию о происшествии подтвердили в местной полиции. На месте аварии работают правоохранители, есть более тридцати пострадавших и, как сообщается к этой минуте, тринадцать погибших.



Публикация от Rubén Cruz Ramírez (@ruben1205) Авг 17 2017 в 10:12 PDT

Публикация от EVTV Miami (@evtvmiami) Авг 17 2017 в 9:37 PDT

Публикация от CNN (@cnn) Авг 17 2017 в 9:38 PDT

Публикация от VenezuelaLibre (@vnzla.noticias) Авг 17 2017 в 10:19 PDT

Armed police in #Barcelona move in formation to search for the van driver responsible for the terror attack in the #LasRamblas area pic.twitter.com/3IPjNOp6EW — Sky News (@SkyNews) 17 августа 2017 г.