ЦРУ знало о подготовке бойни в Барселоне
Еще два месяца назад ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, утверждает газета Periodico. А в феврале 2017 года боевики запрещенной в России организации ИГ предупреждали, то готовят теракты в туристических городах Испании.
В государственном докладе правительства Испании говорилось о том, что фанатики ИГ напрямую угрожают провести атаки в туристических местах, посещаемым миллионами туристов со всего мира.
Доклад был опубликован всего через несколько недель после того, как в городе Сан-Себастьян в так называемой стране басков на севере Испании полиция арестовала марокканского тренера по боксу по подозрению в вербовке в ИГ. Прямые угрозы по отношению к Испании были изложены в официальном отчете правительства, однако, конкретные цели террористов названы не были.
Сегодня, 17 августа 2017 года в Барселоне произошел теракт, аналогичный тому, который случился в прошлом году Ницце – на высокой скорости (около 80 километров в час) автофургон въехал в толпу людей на пешеходной зоне улицы Рамбла. Это – туристический центр крупнейшего города страны. Местные СМИ сообщают о 13 погибших и более 50 пострадавших.
#теракт в Барселоне: микроавтобус на скорости въехал в толпу людей (видео, 18+) #Actuality #Barselona #теракт - https://t.co/LdV5eOkpfH pic.twitter.com/Ke1VXxkrhC— TheUKone (@theukone) 17 августа 2017 г.
Также есть информация о том, что двое вооруженных людей
проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли
заложников. Полиция ведет с ними переговоры. Район происшествия оцеплен,
закрыто метро и магазины.
Супруг актрисы обескуражен произошедшим
Природа подготовила новый сюрприз для жителей столицы
Брак продержался целых 20 лет
Актриса будет покоиться на одном из самых дорогих кладбищ