ЦРУ знало о подготовке бойни в Барселоне

Американцы предупреждали о готовящихся атаках террористов в Испании. Центральное разведывательное управление США даже обращалось по этому поводу к полиции Каталонии.

Еще два месяца назад ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, утверждает газета Periodico. А в феврале 2017 года боевики запрещенной в России организации ИГ предупреждали, то готовят теракты в туристических городах Испании.

В государственном докладе правительства Испании говорилось о том, что фанатики ИГ напрямую угрожают провести атаки в туристических местах, посещаемым миллионами туристов со всего мира.

Доклад был опубликован всего через несколько недель после того, как в городе Сан-Себастьян в так называемой стране басков на севере Испании полиция арестовала марокканского тренера по боксу по подозрению в вербовке в ИГ. Прямые угрозы по отношению к Испании были изложены в официальном отчете правительства, однако, конкретные цели террористов названы не были.

Сегодня, 17 августа 2017 года в Барселоне произошел теракт, аналогичный тому, который случился в прошлом году Ницце – на высокой скорости (около 80 километров в час) автофургон въехал в толпу людей на пешеходной зоне улицы Рамбла. Это – туристический центр крупнейшего города страны. Местные СМИ сообщают о 13 погибших и более 50 пострадавших.

Также есть информация о том, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли заложников. Полиция ведет с ними переговоры. Район происшествия оцеплен, закрыто метро и магазины.

