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Происшествия

В США пропали робототехники из Африки

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Шестеро подростков, прибывших из Бурунди в США на международные соревнования по робототехнике, пропали, передает Life.ru. Шериф американского города Спокан в штате Вашингтон обратился за помощью в поисках молодых людей к пользователям соцсетей. Он попросил всех, кому известно о местонахождении подростков, поделиться этой информацией. Выяснением обстоятельств исчезновения четырех молодых людей и двух девушек занимается полиция. В Сети появились фотографии пропавших.

20 июля 2017, 20:57

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