В США пропали робототехники из Африки

Шестеро подростков, прибывших из Бурунди в США на международные соревнования по робототехнике, пропали, передает Life.ru. Шериф американского города Спокан в штате Вашингтон обратился за помощью в поисках молодых людей к пользователям соцсетей. Он попросил всех, кому известно о местонахождении подростков, поделиться этой информацией. Выяснением обстоятельств исчезновения четырех молодых людей и двух девушек занимается полиция. В Сети появились фотографии пропавших.

They went missing 7/18. Have info? Call #MPD at 202-727-9099/ text 50411. Photos can be found here: https://t.co/Z9xbN2gtNp #MissingPerson pic.twitter.com/hg1bfbGwtd