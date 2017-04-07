После наезда грузовика в Стокгольме раздались выстрелы

В Сети появились сообщения очевидцев о том, что на месте наезда грузовика на толпу людей в центре Стокгольма были слышны выстрелы. Позже произошедшее подтвердила полиция.
SHOOTIN HAVE BEEN HEARD IN #STOCKHOLM AT #FRIDHELMSPLAN #SWEDEN #BREAKING ... NOT YET CONFIRMED IF POLICE SHOT OR WHOM— KingKot (@TsarKot) 7 апреля 2017 г.
Police confirmed now— KingKot (@TsarKot) 7 апреля 2017 г.
Shooting at #fridhelmsplan and #drottningholm. #terror #attack #sweden #stockholm
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