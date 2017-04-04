Список жертв теракта в метро Петербурга
Визуальная идентификация еще четверых погибших невозможна, сообщили в ведомстве. Для установления личности были назначены генетические экспертизы.
Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 оказались в больницах. Список пострадавших был опубликован региональным управлением МЧС.
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