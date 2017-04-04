Список жертв теракта в метро Петербурга

Алиева Динара (Дильбар) Самандаровна, 08.10.1996

Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

Петров Денис Романович, 27.12.1991

Сагадеев Мансур Тихирович, 27.03.2000





Визуальная идентификация еще четверых погибших невозможна, сообщили в ведомстве. Для установления личности были назначены генетические экспертизы.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие бомбу в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 оказались в больницах. Список пострадавших был опубликован региональным управлением МЧС.