Список пострадавших при теракте в метро Петербурга

МЧС опубликовало официальный список пострадавших при теракте в петербургском метро. Все получили множественные травмы и находятся в больницах.
Мариинская больница, Литейный пр., 56
- Быстрова Марина Евгеньевна, 1967 г.р.
- Хасиев Виталий Вилич, 1964 г.р.
- Митрофанова Наталия Владимировна, 1960 г.р.
- Николаев Николай Алексеевич, 1971 г.р.
- Станиславюк Дмитрий Дмитриевич, 1996 г.р.
- Глазков Дмитрий Михайлович, 1998 г.р.
- Тихомиров Владимир Владиленович, 1955 г.р.
- Медянцева Елена Владимировна, 1988 г.р.
- Кириллова Наталия Викторовна, 1953 г.р.
- Еникеев Артур Ринатович, 1996 г.р.
- Калинина Надежда Викторовна, 1968 г.р.
- Калинин Сергей Владимирович, 1971 г.р.
НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3
- Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович, 1973 г.р.
- Велиев Заур Мушвих Оглы, 1989 г.р.
- Бугрова Ирина Леонидовна, 1971 г.р.
- Петрухина Светлана Николаевна, 1955 г.р.
- Малыха Нина Ивановна, 1953 г.р.
- Бугрова Анастасия Витальевна, 1998 г.р.
- Слесаренко Анжелика Геннадьевна, 1976 г.р.
- Куварин Константин Дмитриевич, 1996 г.р.
- Захарченко Владимир Константинович, 1997 г.р.
- Семенов Максим Сергеевич, 1997 г.р.
- Власов Александр Валерьевич, 1999 г.р.
- Баранцевич Игорь Алексеевич, 1996 г.р.
- Турсунов Умар Ильханович, 1997 г.р.
- Стужина Анна Сергеевна, 1995 г.р.
- Карпакова Людмила Борисовна, 1986 г.р.
- Неизвестная №509, примерно 1947 г.р.
- Неизвестная №510, примерно 1982 г.р.
- Неизвестная №511, примерно 1993 г.р.
- Неизвестная №512, примерно 1997 г.р
ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6
- Смирнова Татьяна Сергеевна, 1996 г.р.
- Соседова Надежда Максимовна, 1963 г.р.
- Володько Михаил Валентинович, 1982 г.р.
- Бахлыкова Евгения Андреевна, 1995 г.р.
- Зонов Михаил Григорьевич, 1959 г.р.
- Постнов Сергей Александрович, 1977 г.р.
- Мелибоев Нуридин, 1993 г.р.
- Ульянов Дмитрий Сергеевич, 1982 г.р.
- Абламская Анна Николаевна, 1998 г.р.
Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2
- Шабалин Юрий Аркадьнвич, 1954 г.р.
- Чмыкало Тереза Владимировна, 1998 г.р.
- Шушкевич Юрий Казимирович, 1963 г.р.
- Головкова Светлана Борисовна, 1972 г.р.
- Тарасенков Руслан Игоревич, 1993 г.р.
- Вепренцев Михаил Алексеевич, 1969 г.р.
- Колодкин Константин
Евгеньвеич, 1976 г.р.
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4
- Гаюн Лев Дмитриевич, 1998 г.р.
СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница", ул. Вавиловых, 14
- Петров Константин Александрович, 1984 г.р.
- Гасанова Виктория Владимировна, 1999 г.р.
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4
- Зяблицкая Александра Андреевна, 2001 г.р.