Список пострадавших при теракте в метро Петербурга

МЧС опубликовало официальный список пострадавших при теракте в петербургском метро. Все получили множественные травмы и находятся в больницах.

Мариинская больница, Литейный пр., 56



Быстрова Марина Евгеньевна, 1967 г.р.



Хасиев Виталий Вилич, 1964 г.р.

Митрофанова Наталия Владимировна, 1960 г.р.

Николаев Николай Алексеевич, 1971 г.р.

Станиславюк Дмитрий Дмитриевич, 1996 г.р.

Глазков Дмитрий Михайлович, 1998 г.р.

Тихомиров Владимир Владиленович, 1955 г.р.

Медянцева Елена Владимировна, 1988 г.р.

Кириллова Наталия Викторовна, 1953 г.р.

Еникеев Артур Ринатович, 1996 г.р.

Калинина Надежда Викторовна, 1968 г.р.

Калинин Сергей Владимирович, 1971 г.р.





НИИ им. И.И. Джанелидзе, ул. Будапештская, 3

Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович, 1973 г.р.

Велиев Заур Мушвих Оглы, 1989 г.р.

Бугрова Ирина Леонидовна, 1971 г.р.

Петрухина Светлана Николаевна, 1955 г.р.

Малыха Нина Ивановна, 1953 г.р.

Бугрова Анастасия Витальевна, 1998 г.р.

Слесаренко Анжелика Геннадьевна, 1976 г.р.

Куварин Константин Дмитриевич, 1996 г.р.

Захарченко Владимир Константинович, 1997 г.р.

Семенов Максим Сергеевич, 1997 г.р.

Власов Александр Валерьевич, 1999 г.р.

Баранцевич Игорь Алексеевич, 1996 г.р.

Турсунов Умар Ильханович, 1997 г.р.

Стужина Анна Сергеевна, 1995 г.р.

Карпакова Людмила Борисовна, 1986 г.р.

Неизвестная №509, примерно 1947 г.р.

Неизвестная №510, примерно 1982 г.р.

Неизвестная №511, примерно 1993 г.р.

Неизвестная №512, примерно 1997 г.р





ВМА им. С.М. Кирова, ул. Лебедева, 6

Смирнова Татьяна Сергеевна, 1996 г.р.

Соседова Надежда Максимовна, 1963 г.р.

Володько Михаил Валентинович, 1982 г.р.

Бахлыкова Евгения Андреевна, 1995 г.р.

Зонов Михаил Григорьевич, 1959 г.р.

Постнов Сергей Александрович, 1977 г.р.

Мелибоев Нуридин, 1993 г.р.

Ульянов Дмитрий Сергеевич, 1982 г.р.

Абламская Анна Николаевна, 1998 г.р.





Городская больница № 26, ул. Костюшко, 2

Шабалин Юрий Аркадьнвич, 1954 г.р.

Чмыкало Тереза Владимировна, 1998 г.р.

Шушкевич Юрий Казимирович, 1963 г.р.

Головкова Светлана Борисовна, 1972 г.р.

Тарасенков Руслан Игоревич, 1993 г.р.

Вепренцев Михаил Алексеевич, 1969 г.р.

Колодкин Константин Евгеньвеич, 1976 г.р.





Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, пр. Культуры, 4

Гаюн Лев Дмитриевич, 1998 г.р.





СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница", ул. Вавиловых, 14

Петров Константин Александрович, 1984 г.р.

Гасанова Виктория Владимировна, 1999 г.р.





ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский пр., 4