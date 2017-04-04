Напавший на двух девочек в Москве маньяк попал на видео

В Москве объявлен в розыск маньяк, напавший в течение суток на двух девочек-подростков. Как сообщает Life.ru, в три часа дня подозреваемый зашел в подъезд следом за несовершеннолетней, после чего начал душить ее и попытался изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать.
Однако второй эпизод закончился намного печальней. Мужчина зашел в подъезд вслед за 13-летней девочкой, ударил ногой по лицу, изнасиловал ее и скрылся. Преступника разыскивает полиция.
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