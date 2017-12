В США поезд на полном ходу рухнул с моста

В США в штате Вашингтон пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту. В результате происшествия несколько вагонов рухнули на автомобильное шоссе.

Данные о пострадавших и погибших уточняются. Фото с места происшествия публикует телеканала NBC News.

BREAKING: Major emergency response for train derailment in Pierce Co., Washington, state transport agency and local media report. pic.twitter.com/8WPubxP6xn