В США поезд на полном ходу рухнул с моста

В США в штате Вашингтон пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту. В результате происшествия несколько вагонов рухнули на автомобильное шоссе.
Данные о пострадавших и погибших уточняются. Фото с места происшествия публикует телеканала NBC News.
BREAKING: Major emergency response for train derailment in Pierce Co., Washington, state transport agency and local media report. pic.twitter.com/8WPubxP6xn— NBC News (@NBCNews) 18 декабря 2017 г.
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