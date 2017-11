Известный актер скончался в возрасте 84 лет

В США умер известный актер, звезда фильмов "Бумажная луна" и "Китайский квартал" Джон Хиллерман. Артисту было 84 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал племянник Хиллермана, актер скончался в своем доме в Хьюстоне. В последние минуты его окружали родные и близкие. Причины смерти звезды Голливуда пока не известны.

#JohnHillerman, who died today here in Houston, is probably best remembered as Higgins the British sidekick of #MagnumPI. But to me, he'll always be Howard Johnson, one of the many members of Rock Creek's extended Johnson family from #BlazingSaddles. pic.twitter.com/XZjMcTdPPx