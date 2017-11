Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов

Как рассказали свидетели трагических событий, в момент совершения теракта 29-летний уроженец Узбекистана находился за рулем транспортного средства. В какой-то момент террорист резко повернул грузовик и стал таранить школьный автобус с детьми-инвалидами.

После столкновения Саипов выскочил из машины и начал стрелять по людям с криком "Аллах акбар!" Прибывшие на место происшествия полицейские ранили террориста в живот и задержали, передает NBC New York.

По предварительным данным, в результате атаки Саипова погибли восемь человек, шесть из которых скончались на месте, еще двое – в больницах. Более десяти человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. Один из школьников находится в критическом состоянии.

#BREAKING Shooting/ truck ramming incident in #Manhattan. Police at the scene, one suspect in custody. pic.twitter.com/MLJrpadP38