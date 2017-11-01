Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов

Выяснились новые подробности теракта, совершенного 31 октября в Нью-Йорке. По словам очевидцев, перед тем как открыть огонь, Сайфулло Саипов намеренно направил свой грузовик на автобус с детьми-инвалидами.

Как рассказали свидетели трагических событий, в момент совершения теракта 29-летний уроженец Узбекистана находился за рулем транспортного средства. В какой-то момент террорист резко повернул грузовик и стал таранить школьный автобус с детьми-инвалидами.

После столкновения Саипов выскочил из машины и начал стрелять по людям с криком "Аллах акбар!" Прибывшие на место происшествия полицейские ранили террориста в живот и задержали, передает NBC New York.

По предварительным данным, в результате атаки Саипова погибли восемь человек, шесть из которых скончались на месте, еще двое – в больницах. Более десяти человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. Один из школьников находится в критическом состоянии.

Также полиции стало известно, что перед нападением Саипов оставил в грузовике записку, передает НТВ. В ней было указано, что он совершает теракт от имени запрещенной в России группировки "Исламское государство" и является ее приверженцем.

Тем временем в Сеть попал ролик, в котором запечатлен момент нападения Саипова на ньюйоркцев. На записи видно, как вооруженный пистолетом мужчина бежит по улице. Известно, что видео сделал один из учеников престижной школы, наблюдавший за происходящим из окна.

NBC airs footage shot by high school student of purported assailant in Manhattan pic.twitter.com/afmkhaFWZ0 — David Mack (@davidmackau) 31 октября 2017 г.

Как выяснили следователи, Саипов переехал из Узбекистана в США в 2010 году, выиграв грин-карту в лотерею. Данные о том, где проживал мужчина в последнее время, разнятся. По одной информации, он жил во Флориде, по другой – в штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка.

На момент совершения преступления грин-карта Саипова была просрочена, пишет Fox News. Также выяснилось, что в США террорист работал таксистом Uber. Работодатели Саипова активно сотрудничают с ФБР и правоохранительными органами.