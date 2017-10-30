Ловкий карманник обчистил пассажиров автобуса в Москве

Сразу несколько пассажиров автобуса в Москве стали жертвами ловкого карманника, сообщает Telegram-канал Mash. Добычей злоумышленника стали пять телефонов. Сообщается, что преступление произошло в час пик. По предварительным данным, воришка мог зайти в транспорт в районе метро "Динамо", а скрыться уже у "Авиапарка".