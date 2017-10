Человек-невидимка: Что известно о стрелке из Лас-Вегаса

Американские следователи, занявшиеся делом Стивена Пэддока, удивлены, насколько мало упоминаний об этом человеке в базах данных США. Известно, что Пэддок и его подруга Мэрилу Дэнли жили в городке Мескит округа Кларк, штат Невада. Дом, принадлежащий супругам, достаточно новый, он возведен в 2014 году и оценивается примерно в 417 тысяч долларов. А вот расположен довольно неудачно: в каких-то тупиках рядом с недостроями.

Что касается личности Пэддока, то пока удалось узнать немного. Он значится на сайте техасской компании "Мескит Сентрал парк апартмент" как менеджер. Когда-то он якобы даже работал коммивояжером. По другим данным, служил аналитиком в крупной финансовой компании, чем и заработал на достойный дом, и не только. Так, у Пэддока был сертификат частного пилота, полученный в 2003 году. В его личном авиагараже – два небольших самолета, сообщает "МК".

До покупки особняка в Неваде Пэддок владел недвижимостью во Флориде. Ему принадлежал дом с двумя спальнями, который он купил в 2013 году и продал в 2015-м – тут он, кстати, почти не появлялся. Был у Пэддока дом и в австралийском Мельбурне, на родине супруги.

Перед совершением кровавого преступления Пэддок зарегистрировался в Mandalay Bay. Как и в большинстве американских отелей, посетитель может пронести в номер огнестрельное и холодное оружие, это прямо не запрещено. Пэддок играл в азартные игры в казино гостиницы, при этом как минимум единожды воспользовался удостоверением личности своей жены, сообщил в эфире телекомпании CBS заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл. "Да, мы выяснили, что он играл", – заявил он, подтвердив, что злоумышленник зарегистрировался в отеле, предъявив собственные документы.

Американская полиция отметила, что Пэддок не состоял ни в каких радикальных сообществах. Однако, как передает CBS со ссылкой на источники в силовых структурах, у 64-летнего мужчины есть криминальное прошлое. По предварительным данным, преступник был хорошо известен полиции города Мескит. Однако нет данных, о каких правонарушениях идет речь. Страниц в соцсетях у него не нашлось: единственное фото человека-невидимки Пэддока взято из аккаунта его подруги, гражданки Австралии, 62-летней Мэрилу Дэнли. Ее страницы в соцсетях сейчас закрыты.

Как сообщает Daily Mail, подруга убийцы была оперативно найдена и допрошена полицией, но не в США, а за пределами страны. Вероятнее всего, она непричастна к произошедшему. Макмэхилл подтвердил, что супруга преступника находится за границей. Власти сняли с женщины подозрения в причастности к трагедии.

