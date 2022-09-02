Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

С конца октября по начало ноября ожидается осенний коридор затмений. Об этом предупредила знаменитый астролог Василиса Володина, поделившись прогнозом. По ее словам, необходимо быть очень осторожными в эти дни, на время исключить из своей жизни риск. Затмения всегда приводят к чему-то неожиданному, отметила эксперт.
Володина попросила россиян не кататься на горных лыжах и не прыгать с парашютом с 23 октября по 11 ноября. В этот период велика вероятность травм. Также не стоит назначать на эти дни свадьбы. Василиса упомянула печальную статистику: многие пары, заключившие брак во время коридора затмений, разводятся. Не нужно планировать и на это время и другие начинания, считает астролог.
Говоря о ситуации в мире, Володина не стала давать обнадеживающих прогнозов. Напротив, она лишний раз подтвердила, что осенью 2022-го ничего кардинально не изменится. Напряжение продолжает витать в воздухе. Ситуация станет более понятной лишь к весне 2023-го, сказала эксперт.
В период, когда не стоит планировать ничего грандиозного, будет полезным посвятить себя чему-то простому и обыденному. Например, в сентябре можно заняться делами в саду и огороде. Перед началом этого достаточно лишь посмотреть прогноз погоды и заглянуть в лунный календарь. "Радио 1" приводит слова астролога Анны Лебеденко, которая рассказала, как правильно ухаживать за растениями.