Василиса Володина раскрыла главный секрет похудения

Василиса Володина рассказала, кому легче всего будет похудеть этим летом.

Знаменитый астролог в своем инстаграм-аккаунте подняла животрепещущую для многих тему – похудение к лету. Этот вопрос, оказывается, тоже тесно связан с датой рождения человека. Василиса Володина рассказала, что некоторым счастливчикам будет довольно легко потерять вес.

По словам астролога, без проблем смогут расстаться с лишним весом те, кто был рожден с 1-ого по 5-ое число и с 29-ого по 31-ое число – это касается любого года и месяца. Также высокие шансы приблизиться к идеальной фигуре у рожденных 17-ого и 18-ого числа. Эксперт уверяет, что здесь нет никакой мистики, весь секрет – в транзите медленных планет к Солнцу. Володина искренне порадовалась за нынешних везунчиков, но предупредила, что держать себя в руках им все же придется, то есть класть в рот все подряд и худеть все равно не получится.

Также астролог отметила, что некоторым людям повезло гораздо меньше и им придется приложить большие усилия, чтобы похудеть. Здесь речь идет о тех, кто родился с 10-ого по 16-ое и с 19-ого по 25-ое число любого года и месяца. Эти люди столкнутся с повышенным риском набрать лишний вес, поэтому им особенно важно помнить о главном правиле – "не жрать".

Володина подчеркнула, что всем людям, желающим похудеть, нужно подходить к делу правильно: заниматься спортом, вести дневник питания и постепенно переходить к правильному образу жизни.

Ранее Василиса Володина также поделилась шокирующими предсказаниями на текущий месяц.