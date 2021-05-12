"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

В своих социальных сетях астролог рассказала, чего стоит ожидать от звезд в этом месяце. Володина еще до вчерашних событий в Казани составила гороскоп и заранее понимала, каким тяжелым для россиян станет май. В публикации Володина отметила, что непредвиденные сложности ударят по стабильности и безопасности народа.
По словам астролога, паниковать и кричать: "Караул!", не стоит. Главное – относиться к трудностям с некой благодарностью и воспринимать их как очередной жизненный опыт. Все испытания, убеждена Володина, россияне переживут.
Также астролог поделилась гражданско-правовыми предсказаниями. Василиса Володина убеждена, что изменениям подвергнутся трудовой кодекс, вопрос мигрантов и финансовых долгов.
К тому же, по мнению астролога, тема коронавируса и пандемии не покинет Россию.
Основное давление почувствует работающее население. Володина заявила:
"Основные события будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры".
Также, Василиса Володина составила подробный гороскоп для каждого знака зодиака. По ее мнению, самыми сильными в этом месяце станут овны, близнецы, весы, стрельцы, козероги и львы.
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