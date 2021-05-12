Гороскоп на апрель Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
20:25
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
20:14
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
20:13
На пляжах Сочи нашли ядовитый сорняк
19:52
Полуживой Алибасов занялся производством видео для взрослых: Смотрит, как совокупляются
19:46
Хилькевич раскрыла секрет ношения носка в нижнем белье
19:42
"Две планеты": 43-летняя Чехова распахнула декольте
19:28
Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство
19:21
Космический аппарат с ценным грузом приближается к Земле
19:06
В Израиле сообщили об обстреле российской установкой
18:51
"Продержалась месяцев восемь": Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о срыве
18:49
Над Черным морем перехватил три французских самолета
18:43
Плющенко публично осрамили за "показуху": Это уже клиника
18:35
"Не бойтесь": певица Манижа дала совет подросткам на фоне трагедии в Казани
18:32
В Раде назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО
18:11
Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать
18:10
В Кузбассе поезд разрезал старушку надвое на глазах очевидцев
18:03
"Стало последней каплей": Никита Панфилов объяснил свой внезапный уход
18:00
В подмосковном автосервисе нашли нарколабораторию
17:51
"Мразота": Лера Кудрявцева готова лично расправиться с убийцей детей в Казани
17:43
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
17:43
Под Москвой поймали похитившего миллион рублей таксиста
17:33
Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма
17:31
Дети вынудили Киркорова от многого отказаться: Не могу выражаться
17:20
А как же муж? Улыбающуюся Ивлееву сняли с телкой
17:14
"Незабываемый опыт": Данила Козловский объявил о завершении эпохи
17:03
"Ад пуст, все бесы здесь": мать Тимати всполошила народ снимками внуков
17:00
В Карелии с рельсов сошел поезд
16:56
"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека
16:31
Известный актер оставил душераздирающее послание перед смертью от коронавируса
16:29
Голливудский актер резвится с красоткой на островах после обвинений в насилии
16:17
Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка
16:13
Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"
16:07
Черную от горя вдову держали под руки у гроба умершего от ковида Качана
16:01
Обращение Зеленского к Путину оценили: Много агрессии и подавлений
15:52
"Чудовищное событие": Иван Ургант отказался от шуток после трагедии в Казани
15:37
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"
15:32
Джиган лишился важного из-за попадания в больницу
15:32
Неузнаваемая без макияжа Алферова разревелась у гроба Качана
15:23
Киркоров убил откровением о женихе своей девятилетней дочери
15:14
"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями
15:12
"Твой Колька": Цискаридзе признался Кабаевой в любви
14:52
Пьяный россиянин надел на младенца пакет и выбросил его из окна: ребенок погиб
14:44
Галибин на похоронах близкого друга вспомнил матерные частушки
14:44
В Госдуме предложили полностью закрыть границы России
14:43
Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов
14:42
Шокированный Прилучный с горечью высказался о большой трагедии
14:41
"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью
14:38
"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову
14:36
"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения
14:31
Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Известная по программе "Давай Поженимся" Василиса Володина поделилась с народом пугающими предсказаниями на май.
прочитано 142 раза

В своих социальных сетях астролог рассказала, чего стоит ожидать от звезд в этом месяце. Володина еще до вчерашних событий в Казани составила гороскоп и заранее понимала, каким тяжелым для россиян станет май. В публикации Володина отметила, что непредвиденные сложности ударят по стабильности и безопасности народа.

ПО ТЕМЕ

Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае

Гороскоп на май 2021 года

По словам астролога, паниковать и кричать: "Караул!", не стоит. Главное – относиться к трудностям с некой благодарностью и воспринимать их как очередной жизненный опыт. Все испытания, убеждена Володина, россияне переживут.

Также астролог поделилась гражданско-правовыми предсказаниями. Василиса Володина убеждена, что изменениям подвергнутся трудовой кодекс, вопрос мигрантов и финансовых долгов.

К тому же, по мнению астролога, тема коронавируса и пандемии не покинет Россию.

Основное давление почувствует работающее население. Володина заявила:

"Основные события будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры".

Также, Василиса Володина составила подробный гороскоп для каждого знака зодиака. По ее мнению, самыми сильными в этом месяце станут овны, близнецы, весы, стрельцы, козероги и львы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 20:14 Источник: Инстаграм Василисы Володиной ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как стать богаче: астрологические советы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма

Пара выглядела счастливой
Шоу-бизнес

"Похоронили": звезда Comedy Woman заявила об уходе

Юмористка назвала причины
Шоу-бизнес

Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать

Артистка поразила фанатов
Шоу-бизнес

"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека

Арсений Шульгин не утруждается бытом

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+