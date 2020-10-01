Скорпионы в эту пятницу готовы к экстриму, Водолеи готовы сделать первый шаг навстречу к мечте, а Стрельцы могут горы свернуть. Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 году, советует не забывать об отдыхе.

Овен

Овнам сегодня не стоит строить больших планов. Лучше всего плыть по течению, иначе есть шанс разочароваться не только в окружении, но и себе. Первую половину дня лучше всего отдать под рутинные занятия. Овнам в эту пятницу не стоит зацикливаться на работе, тихий и спокойный вечер будет идеальным завершением сумасшедшей недели.

Телец

Тельцам пора принять важное решение, связанное с отношениями. Постарайтесь понять для себя, действительно ли вы счастливы рядом с этим человеком? Если ответ отрицательный, сегодняшний день поможет расставить все точки над I. Не спешите рубить с плеча. Вторая половина дня для Тельцов пройдет спокойнее, чем первая, прекрасный вечер для уединенного отдыха.

Близнецы

Близнецов ждут большие перемены. Причем только от вас зависит, будут ли они положительными или со знаком минус. Не торопите события, это ни к чему не приведет. Не стоит в эту пятницу решать материальные вопросы, лучше всего заняться рутиной. Вторая половина дня обещает быть богатой на встречи. Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, прислушиваться к собственному чутью.

Рак

Ракам пора бы уже отдохнуть от бесконечной суеты. Лучшим завершением рабочей недели станет встреча с друзьями или любимым человеком. Отпустите все на тормозах, расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни. Рабочие вопросы лучше решать в первой половине дня, иначе есть шанс затянуть с делами до позднего вечера, а Рака сегодня это не нужно.

Лев

Львам стоит позаботиться о себе. В эту пятницу отмените дела, останьтесь дома или побалуйте себя чем-то приятным. Не стоит гнаться за делами, сегодня вы их навряд ли успеете сделать. Вечер лучше всего провести с любимым человеком за неспешной беседой. Не забывайте про образовательный контент, который подпитает ваш мозг. В эту пятницу Львам лучше избегать толпы.

Дева

Девам сегодня может понадобиться крепкое плечо рядом. Вы имеете право на грусть, это нормально. Осенняя хандра пройдет, как только вы научитесь принимать собственные недостатки. Если долго копаться в себе, можно вырыть могилу, поэтому постарайтесь в эту пятницу заняться приятными делами и отвлечься. Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, советует Девам отпустить ситуацию.

Весы

Весы сегодня прекрасно себя чувствуют и готовы к подвигам. Рабочие вопросы будут решаться по щелчку пальцев – это ли не мечта? Вторая часть дня обещает быть чуть менее продуктивной, но это и прекрасно! Возможно, поначалу Весы почувствуют себя неуютно оттого, что все сорвалось. Однако стоит посмотреть на это с другой точки зрения, ведь у вас появились новые возможности.

Скорпион

Скорпионам сегодня может захотеться экстрима. В целом все готово к тому, чтобы сделать эту пятницу для вас прекрасной. Не переживайте, если планы будут слегка отставать – это даже лучше. Вторая половина дня отлично подойдет для рискованных предприятий, сегодня удача на стороне Скорпионов, так что дерзайте!

Стрелец

Стрельцов сегодня будет разрывать от желания сделать все и сразу. Не торопитесь браться за дела, потому что, судя по звездам, лучше провести день в спокойствии. Конечно, если остаться дома, можно наконец заняться тем, что откладывалось в долгий ящик последние пару лет. Вторую половину дня лучше посвятить семье. Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, рекомендует усмирить свой пыл.



Козерог

Козерогам сегодня не стоит расслабляться. Несмотря на то, что конец рабочей недели близок, есть шанс, что выходные для вас наступят несколько позже. Вторая половина дня может принести внеплановую работу, срочный вызов или любую другую форс-мажорную ситуацию. Козерогам не стоит надеяться только на себя, иначе есть риск никогда не закончить с работой.

Водолей

Водолеям пора сделать первый шаг навстречу мечте. Эта пятница прекрасно подходит для того, чтобы осуществить планы, которые вы откладывали много месяцев. Первая половина дня, скорее всего, будет шумной и суетной, а вот вторая может принести неожиданную весть. Водолеям не стоит в эту пятницу забывать о близких, они вам помогут.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, захочется немного похулиганить. Дерзкий настрой как никогда кстати – как раз поможет разобраться с рабочими моментами. В делах любовных сегодня вам это тоже поможет. Кажется, уже пора позвать на свидание того, кто нравится. Не стесняйтесь говорить вслух о своих желаниях. Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года, рекомендует брать быка за рога.