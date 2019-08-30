"Сегодня в 13:38": россиян предупредили о глобальных переменах

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Пятница 30 августа
Лента новостей
12:24
"Сладуськи!" – жена и дочь Тарасова привели народ в восторг
12:12
Названа стоимость "набора первоклассника"
12:12
Крым призвали готовиться к вторжению Украины
12:03
Эммануэль и Брижит Макрон оголились во время отдыха
11:29
Ослепительная Ротару заткнула за пояс молодую Брухунову
11:29
"Это исчадие ада": Разин раскрыл виновника ссоры с Шатуновым
11:20
Известная актриса показала роскошные формы
10:48
"Может сесть": непослушному Порошенко вынесли приговор
10:46
70-летняя Муравьева поразила новой внешностью
10:39
Лукашенко назначил цену за предательство Путина
10:27
Пять иностранцев разбились в ДТП в Подмосковье
10:23
Главные события Москвы
10:21
Дерзкий Трамп вылил ушат помоев на мечущегося Зеленского
10:19
Идиоты полные: Бородина вступилась за Пынзаря
10:01
Перемены в личной жизни: Поклонская сделала важное заявление
09:38
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
09:10
Полина Гагарина о новой беременности
08:46
"Все есть для хорошего секса": Петросян и Брухунова вызвали фурор
08:34
Дочь бывшего тренера ФК "Барселона" умерла в страшных мучениях
08:20
Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить
07:20
Обезумевший от ярости Ефремов в платье напал на мужчину
06:30
Прогнувшийся под американцев Лукашенко выступил с заявлением
04:23
Известный певец из-за обмана потерял миллион
02:19
56-летняя звезда Голливуда ошеломила изменившимся лицом
00:08
Мать Тимати отчитали за публичное признание в аборте
23:45
"Меня называют стареющей жирной алкоголичкой": Лолита впервые озвучила причины развода
21:51
Народ взбунтовался против Крымского моста
21:49
Дочери Агутина и Варум приходится работать официанткой
21:47
"Верни пышную шевелюру!": звезда ТНТ кардинально изменилась
21:44
Под Петербургом трое мигрантов изнасиловали женщину
21:20
Объявлено о закрытии телепроекта "Дом-2"
21:13
Оставшийся без наследства Солнцев велел жене-старушке выкопать тело "мерзавца" отца
20:59
В Москве эвакуировали дом из-за похожего на гранату предмет
20:38
"Другого пути нет": в Раде сообщили о свержении Зеленского
20:32
Стеснение пропало: Петросян с молодой любовницей впервые вышли в свет
20:32
Умерла звезда сериала "Граф Монте-Кристо"
20:27
В Ленинске-Кузнецком пассажиры маршрутки получили серьезные ожоги
20:25
"Замораживает" организм: 57-летняя Андреева раскрыла секрет молодости
20:24
В Удмуртии лжеучитель украл у студентки 50 тысяч
20:05
Бузову поставили в один ряд с потешающими народ кривляками
19:51
Отчаявшаяся Седокова рвет на себе волосы из-за сына
19:37
В лифте одного из домов Калининграда нашли труп
19:24
"Это сухость алкоголиков!": исхудавшая Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры
18:46
Брошен и забыт: будущее Крымского моста возмутило россиян
18:16
Размахивал младенцем на многометровой высоте: Малахов обнародовал подробности леденящей душу истории
18:14
Бондарчука обчистили прямо во время съемок
17:53
Не так припарковался: под Москвой Porsche за пять миллионов изуродовали краской
17:16
Полуобнаженная Высоцкая рассказала о внезапных переменах
16:57
"Мало Чернобыля?": на Украине сообщили об угрозе ядерной катастрофы
16:36
Названы самые холостяцкие города России
16:34
"Тетки разорвали бы на куски": Корчевникову рассказали о пользе ранней женитьбы
16:32
Под Москвой произошла смертельная массовая авария
16:22
Положение парализованного Бориса Моисеева ухудшилось
16:18
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
15:50
Крутой серьезно поговорил с Пугачевой по поводу "Новой волны"
15:41
Дома совсем другой: дочь Глаголевой показала истинное лицо "зверя" Овечкина
15:38
Отец или другие: сын Фриске оказался перед тяжелым выбором
15:19
Две кружки пива днем: Маркл и Гарри потащили ребенка в паб
15:18
Наргиз проговорилась о реальном положении Фадеева: всем рулит Серябкина
15:08
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года
15:02
Актер без Оскара: как тайская собака выпрашивает вкусняшки (видео)
14:57
Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ
14:44
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
14:42
"Теперь нас трое": покалеченная любовница Виторгана сделала заявление
14:18
Коллаген – пить или не пить?
14:08
Конец света: к Земле летят гигантские астероиды
14:00
Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером
13:59
Лолита ответила на жесткий выпад Варум
13:51
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
13:31
Путин и Меркель срочно созвонились
13:09
Дерзкий план предавшего Путина Лукашенко провалился
13:07
Известная актриса убита горем после страшной трагедии
13:00
Еще одна потеря: Бородина осталась без близкого человека
12:50
Обнаглевший Трамп спровоцировал Макрон на поцелуй
12:38
Горе от ума: Татьяну Навку разнесли за новый пост
12:32
Известный ведущий оправдался за нездоровый интерес к Украине
12:31
"Ни на кого надеяться нельзя": Лазарев раскрыл подноготную шоу-бизнеса
12:30
С рассеянной Дайнеко произошел казус перед выступлением
12:12
Поклонников известного певца напугала его жуткая худоба
12:05
Нерешительному Зеленскому плюнули в лицо
11:59
"У меня выросло пузо": Муцениеце прервала молчание о беременности
11:38
Назван возраст самых юных матерей в России
11:36
Рудковская показала длинноногую соперницу
11:35
Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"
11:26
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
11:22
Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве
11:09
Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому
10:59
В честь Джоли: Питт показал сокровенное
10:52
"Всесилие идиотизма": Пригожин раздавил Бузову
10:40
Названы шокирующие объемы теневой экономики России
10:31
Волочкова в расстегнутой одежде обнажила интимное место
10:05
"Не очень далекого ума девчонка": Лорак "раскатали" за связь с молодым любовником
09:46
Объявлено о триумфе захотевшего дружить с Путиным Макрона
09:25
"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской
09:22
Известная телеведущая разбилась при попытке установить рекорд
09:01
Испугавшийся Лукашенко бросился в ноги Путину после предательства
08:45
У виляющей задом Собчак пропал живот
08:29
"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян
06:29
Знаменитый артист пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати
04:18
Меган в бешенстве: принц Гарри рвется к экс-возлюбленной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ
"Можете списывать меня со счетов": Шарапова сделала заявление после провала
Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на Тарасову
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
Пережить этот год: названа цель обреченного Лукашенко
Гороскоп

"Сегодня в 13:38": россиян предупредили о глобальных переменах

Фото: www.globallookpress.com
Сегодня в 13:38 по московскому времени мы встретим Новолуние в седьмом градусе Девы. При Луне в Деве тяжело быть радостными и улыбчивыми, слишком уж эта планета бывает пессимистична. Луна на всех влияет по-разному, поэтому в Новолуние у кого-то проявится в виде бессонницы, излишней эмоциональности, слезливости или упадка сил, в кто-то вообще ничего не заметит. В чем особенность именно этого Новолуния, "Дни.ру" рассказала астролог Юлия Урусэль
прочитано 450 раз

На небосводе будет работать космическая астрофигура, которая состоит из Солнца-Сатурна-Урана. Плюс ко всему, сразу пять планет окажутся в знаке трудолюбивой Девы, поэтому в ближайшие две недели хорошо решать материальные и финансовые вопросы, в том числе вопросы вложений, кредитований, страхования и наследства. Пока Меркурий очень сильный в знаке Девы, самое время все посчитать, запланировать, свести бюджеты и заработать.

В самый пик Новолуния, 30 августа с 13:38 по 14:38 по московскому времени нужно загадывать желание!

Вообще, грядущий месяц обещает сюрпризы. Уран сейчас даст возможности, шансы, новые идеи, предложения, новые знакомства, но, помните, что сделать выбор и действовать должны только вы! Не думайте, ничего не свалиться вам на голову и не начнет работать без вас. Увы, так не бывает. Трудитесь как пчелки, действуйте, анализируйте, берите пример с представителей зодиакального знака Девы, которые через кропотливый труд прокладывают дорогу к звездам.

Фото: www.globallookpress.com

Это время внутреннего роста сознания, тяги к самостоятельности и независимости, рождению оригинальных идей, резких перемен и полной непредсказуемости. Уран помогать созревать нам быстро и незаметно: в мгновение ока вы сможете понять, чего же наконец-то вы действительно хотите. А ведущая энергетика знака Девы настроит на конкретные действия по реализации ваших желаний. Также это может быть отличный период для завязывания новых и продуктивных деловых отношений, когда наконец-то формируется команда, с которой человек готов действовать и развиваться.

Будьте открыты всему новому: общению, новой информации, новым предложениям, знакомствам и переменам в ближайшем окружении. Совершайте поездки, отправляйтесь в путешествия и вообще больше времени проводите в коллективе.  Много ценной информации, предложений, знакомств, которые затем в дальнейшем помогут вам изменить свою жизнь, сейчас будет приходить через друзей. На работе ближайшие две недели может случиться как новый подъем, так и наоборот, развал, угасание. Частенько именно в такой период мы решаем что-то менять!

Фото: www.globallookpress.com

Новолуние заденет области высшего "Я", сферы жизни, через которую проявляется творческий потенциал, вопросы смысла жизни. Вы можете встретить свою любовь, выйти замуж, забеременеть, начать активно заниматься спортом, отправиться в важное путешествие, которое изменит вашу жизнь, открыть для себя новое хобби. Вариантов масса. Внимание: все перечисленные выше события могут произойти и в негативном ключе. Возможен разрыв отношений, измена, развод, выкидыш, нежелательная беременность, убытки и просто разочарования.

Ближайшее время нужно смириться, что придется погрузиться в решение бесконечных рабочих и бытовых вопросов, позаботиться о своем здоровье, изменить привычки (например, питание). Возможны новые проекты, повышение по службе или трудоустройство на новую работу, лечение, прохождение обследования или проведение запланированных операций. Возможны события и негативного характера: увольнения, неожиданная потеря трудоспособности, ухудшение условий труда, штрафы на работе, конфликты с начальником, коллегами по работе, неудачный служебный роман и проблемы со здоровьем. И даже потеря домашних животных.

Финансовый ритуал в новолуние

В ночь с пятницы на субботу, с 30 на 31 августа, положите кошелек на подоконник, предварительно выложив из него все деньги, карты, чеки, амулеты. Раскройте его и оставьте до утра. Скажите три раза: "Месяц-молодой, ты по небу гуляешь, звезды считаешь. День ото дня растешь и прибываешь. Так и деньги мои растут и всегда в мой дом и в кошелек прибывают. Слово мое крепко, дело мое цепко, а я всегда магнит для денег. Да будет так! Отныне и вовеки!" Оставьте кошелек на всю ночь, заберите оттуда только утром 31 августа, в субботу.

Важно: Те, кто проживает в регионах, должны выложить кошелек только после Новолуния, пик которого будет в период с 13:38 и до 14:38 по московскому времени. Не раньше! Соответственно, если вы, например, в Якутске (+6), то прибавляйте разницу.

После ритуала деньги как магнитом притянет в ваш кошелек.

30 августа 2019, 11:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"Сладуськи!" – жена и дочь Тарасова привели народ в восторг
Неизлечимая болезнь: Катерина Шпица обнародовала свой неутешительный диагноз
Ослепительная Ротару заткнула за пояс молодую Брухунову
"Это исчадие ада": Разин раскрыл виновника ссоры с Шатуновым

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской

Певица написала открытое письмо эксцентричной артистке
Политика

Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

Информация поступает противоречивая
Шоу-бизнес

70-летняя Муравьева поразила новой внешностью

Артистка сильно похудела за лето
Шоу-бизнес

"Это исчадие ада": Разин раскрыл виновника ссоры с Шатуновым

Продюсер может в любой момент подать на артиста в суд

Гороскоп

"Сегодня в 13:38": россиян предупредили о глобальных переменах
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru