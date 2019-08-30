"Сегодня в 13:38": россиян предупредили о глобальных переменах

На небосводе будет работать космическая астрофигура, которая состоит из Солнца-Сатурна-Урана. Плюс ко всему, сразу пять планет окажутся в знаке трудолюбивой Девы, поэтому в ближайшие две недели хорошо решать материальные и финансовые вопросы, в том числе вопросы вложений, кредитований, страхования и наследства. Пока Меркурий очень сильный в знаке Девы, самое время все посчитать, запланировать, свести бюджеты и заработать.

В самый пик Новолуния, 30 августа с 13:38 по 14:38 по московскому времени нужно загадывать желание!

Вообще, грядущий месяц обещает сюрпризы. Уран сейчас даст возможности, шансы, новые идеи, предложения, новые знакомства, но, помните, что сделать выбор и действовать должны только вы! Не думайте, ничего не свалиться вам на голову и не начнет работать без вас. Увы, так не бывает. Трудитесь как пчелки, действуйте, анализируйте, берите пример с представителей зодиакального знака Девы, которые через кропотливый труд прокладывают дорогу к звездам.

Это время внутреннего роста сознания, тяги к самостоятельности и независимости, рождению оригинальных идей, резких перемен и полной непредсказуемости. Уран помогать созревать нам быстро и незаметно: в мгновение ока вы сможете понять, чего же наконец-то вы действительно хотите. А ведущая энергетика знака Девы настроит на конкретные действия по реализации ваших желаний. Также это может быть отличный период для завязывания новых и продуктивных деловых отношений, когда наконец-то формируется команда, с которой человек готов действовать и развиваться.

Будьте открыты всему новому: общению, новой информации, новым предложениям, знакомствам и переменам в ближайшем окружении. Совершайте поездки, отправляйтесь в путешествия и вообще больше времени проводите в коллективе. Много ценной информации, предложений, знакомств, которые затем в дальнейшем помогут вам изменить свою жизнь, сейчас будет приходить через друзей. На работе ближайшие две недели может случиться как новый подъем, так и наоборот, развал, угасание. Частенько именно в такой период мы решаем что-то менять!

Новолуние заденет области высшего "Я", сферы жизни, через которую проявляется творческий потенциал, вопросы смысла жизни. Вы можете встретить свою любовь, выйти замуж, забеременеть, начать активно заниматься спортом, отправиться в важное путешествие, которое изменит вашу жизнь, открыть для себя новое хобби. Вариантов масса. Внимание: все перечисленные выше события могут произойти и в негативном ключе. Возможен разрыв отношений, измена, развод, выкидыш, нежелательная беременность, убытки и просто разочарования.

Ближайшее время нужно смириться, что придется погрузиться в решение бесконечных рабочих и бытовых вопросов, позаботиться о своем здоровье, изменить привычки (например, питание). Возможны новые проекты, повышение по службе или трудоустройство на новую работу, лечение, прохождение обследования или проведение запланированных операций. Возможны события и негативного характера: увольнения, неожиданная потеря трудоспособности, ухудшение условий труда, штрафы на работе, конфликты с начальником, коллегами по работе, неудачный служебный роман и проблемы со здоровьем. И даже потеря домашних животных.

Финансовый ритуал в новолуние

В ночь с пятницы на субботу, с 30 на 31 августа, положите кошелек на подоконник, предварительно выложив из него все деньги, карты, чеки, амулеты. Раскройте его и оставьте до утра. Скажите три раза: "Месяц-молодой, ты по небу гуляешь, звезды считаешь. День ото дня растешь и прибываешь. Так и деньги мои растут и всегда в мой дом и в кошелек прибывают. Слово мое крепко, дело мое цепко, а я всегда магнит для денег. Да будет так! Отныне и вовеки!" Оставьте кошелек на всю ночь, заберите оттуда только утром 31 августа, в субботу.

Важно: Те, кто проживает в регионах, должны выложить кошелек только после Новолуния, пик которого будет в период с 13:38 и до 14:38 по московскому времени. Не раньше! Соответственно, если вы, например, в Якутске (+6), то прибавляйте разницу.

После ритуала деньги как магнитом притянет в ваш кошелек.