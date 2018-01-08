Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной

Таролог и предсказательница Марианна Абравитова рассказала, что ждет Диану Шурыгину в 2018 году. Ей предрекли развод.

Такой совершенно непонятный персонаж, абсолютно нелепый, но она вылезла на поверхность, так сказать, в виде пены. Ее показывают карты, абсолютно ничего из себя не представляющим человеком, по крайней мере на данном жизненном этапе", – заявила ясновидящая. Она добавила, что видит у Шурыгиной "пустоватый фундамент".

"Не смотря на ее большие и грандиозные планы они все потерпят сокрушительный провал и не будут реализованы. Она вроде бы и взлететь хочет и подпрыгивает выше штанов, но увы. Чтобы что-то получилось, должен быть ум ну или хотя бы харизма. Тут этого нет", – вынесла вердикт Абравитова. Таролог считает, что одним скандалом ей не удастся достичь успеха: она уверена, что скоро люди будут искать новые лица и более содержательные новости. "Можно увеличить грудь, губы, спеть песню, но это не значит, что ты станешь счастливей и твои планы будут реализованы", – отметила она.

По мнению предсказательницы, следующий год станет для Шурыгиной своеобразной гонкой за успехом. "Она это почувствовала. Успехом не назовешь, это искусственная тема принесшая ей известность. А что дальше? Пустота. Она зацепилась за скандальную популярность, нашла себе мужа, но это все ненадолго", – сообщила ясновидящая.

Абравитова сказала, что в Шурыгину ждут непростые времена. "Как бы она не старалась, но в следующем году ей придется непросто. Карты показывают, что с мужем жизнь их растащит по разным углам. Их союз и брак не состоит из настоящей любви. Они люди не из одной песочницы, у них совсем разные интересы. Их брак какой-то игрушечный. Поиграют и разбегутся. Следующий год у нее не только развод, но и новый союз. Одна она долго сидеть не будет. Найдет себе нового мужа. Но все это счастье ей не принесет. Полная неудовлетворенность и разочарование", – уверена таролог.

