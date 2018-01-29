Самые удачные страны для путешествий в 2018 году

Не успели вернуться после зимних каникул, как начали изучать новые маршруты? Звезды подскажут самые удачные направления для путешествий в 2018 году.

Овен

Для Овнов лучшим путешествием 2018 года станет поездка в США. Представители этого знака известны своей страстной натурой и позитивным мышлением, а американцы -дружелюбный народ, поэтому можно с уверенностью сказать, что в Америке Овен-турист мгновенно встретит новых друзей. А благодаря склонности Овнов к авантюрам, поездка по различным штатам этой огромной страны обещает подарить незабываемые приключения.

Телец

Терпение – одно из главных качеств представителей этого знака, а Таиланд – как раз та страна, где жизнь течет не спеша, что, безусловно, идеально подойдет Тельцам для отдыха. Тайские люди известны своей вежливостью и дружелюбием, и это наверняка оценят простые и надежные Тельцы. Которые, кстати, славятся своей экономностью, поэтому путешествие по этой недорогой стране доставит им особое удовольствие.

Близнецы

Близнецы определенно должны внести Сингапур в список must-visit 2018 года. Эта страна считается одной из самых развитых в мире, что делает Сингапур идеальным местом для интеллектуальных представителей этого знака. Сингапурцы также славятся хорошим чувством юмора, а это означает, что остроумные Близнецы не заскучают во время своего путешествия. Изменчивые представители этого знака зодиака будут наслаждаться изучением истории и культуры Сингапура, а также с удовольствием попробуют многонациональную кухню страны.

Рак

Италия – место для обязательного посещения в 2018 году для рожденных под знаком Рака. Они очень творческие натуры, поэтому Италия, которая считается настоящей мировой сокровищницей, идеальное место для их отдыха. А еще Раки очень влюбчивы и эмоциональны, поэтому наверняка оценят темперамент местных жителей. К слову, Раки – очень спонтанные туристы, а где как ни в Италии, где очень развито авиа и ж/д-сообщение между городами, а расстояния невелики, легко и быстро можно оказаться в другой части страны.

Лев

Далекая и загадочная Австралия – отличный выбор для каникул Львов. Дружба и отношения очень важны для австралийцев, и это очень понравится общительным Львам. Представители этого знака также обладают неуемной энергией, поэтому поездка в Австралию поможет правильно направить ее в нужное русло. Туристов в этой стране ждет посещение множества интересных развлечений, от водных видов спорта до экстремальных сафари-туров.

Дева

Туристы-Девы в 2018 году смогут по-настоящему насладиться поездкой в Англию. Представители этого знака зодиака скромны и обходительны, чем очень похожи вежливых и воспитанных англичанин. Они также славятся своим аналитическим складом ума, поэтому познавательные экскурсии станут для них лучшим развлечением.

Весы

В наступившем году Мальдивы подарят Весам райский отдых. Представители этого знака настоящие романтики, и крошечные острова - идиллическое место для каникул с любимым человеком. Весы никуда не спешат, любят уединение, поэтому неделя или две на безлюдном пляже – идеальный выбор для них. Весы также любят исследовать природу, поэтому что может быть лучше для них, чем сверкающий белый песок и лазурные воды Мальдивских островов?

Скорпион

Скорпионы непременно должны отправиться в красочную Данию. Местные жители – очень прямолинейные люди, что наверняка оценят Скорпионы, не терпящие лукавства и притворства. В этой стране путешественник-Скорпион сможет завести очень интересные знакомства, которые, скорее всего, перерастут в настоящую дружбу или даже серьезные романтические отношения.

Стрелец

Индия – замечательный выбор для Стрельцов в 2018 году. Считается, что именно здесь живут "вечные оптимисты". Но то же самое можно сказать и о Стрельцах, которые известны своим позитивным отношением к жизни и происходящим событиям. Индия – страна, погруженная в философию, что также понравится глубокомысленному и интеллектуальному Стрельцу. Местные жители известны своей гостеприимностью, поэтому дружелюбные Стрельцы будут чувствовать себя как дома в этой далекой экзотической стране.

Козерог

Представителям знака Козерог звезды в новом году сулят интересную поездку в Китай. Дисциплина и культура – то что нужно для ответственного и любознательного Козерога. Китайцы известны своей вежливостью, которая будет помогать слишком застенчивым Козерогам в общении. А древняя история, культура, религия и философия Китая сделают путешествие интересным и запоминающимся.

Водолей

Лучшая страна для Водолея в 2018 году – Япония. Искусство, литература и дизайн – это то, что точно понравится творческому Водолею. Туристы-Водолеи – очень открытые и любопытные люди, поэтому они буквально окунутся в изучение культуры и традиций Страны восходящего Солнца.

Рыбы

Эквадор – идеальный выбор для путешествий Рыб в 2018 году. Жители этой страны были названы самыми отзывчивыми в мире, поэтому добрые Рыбы будут чувствовать себя здесь как дома. Воображение впечатлительных Рыб поразят прекрасные пейзажи Эквадора. Им не стоит ограничиваться лишь осмотром столицы Кито и ее окрестностей, но и отправиться на дикие и прекрасные Галапагосские острова.