Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

В последнее время не утихают слухи о проблемах со здоровьем у Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Певица заметно потеряла в весе, и многие журналисты связывают это с болезнями разной степени тяжести. При этом от самой певица официальных комментариев на эту тему не поступало.

Мы попросили разобраться в ситуации таролога, ясновидящую Марианну Абравитову. "Информация о болезни Аллы Пугачевой – не более, чем слухи, – уверена таролог. – То, что певица заметно постройнела, – это следствие не заболеваний, а наоборот – позитивных тенденций в ее жизни".

"Самые внимательные обратили внимание на то, что Алла Борисовна не только похудела, но и заметно посвежела. Дело в том, что когда женщина в преклонном возрасте находится в окружении молодых людей, это всегда положительным образом влияет на ее здоровье и внешний вид, словно поворачивая время вспять. Близкие Аллы – молодой муж, дети, внуки – обеспечивают очень позитивный энергообмен, словно питая ее энергетически, поэтому ее худоба совсем не болезненна. Это следствие улучшения метаболизма и общего омоложения организма", – заявила специалист.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 14 2017 в 8:34 PDT

Всем давно известно, что возраст в паспорте совсем не обязательно говорит о реальном физическом возрасте и уж тем более – душевном, энергетическом. "С точки зрения энергетики человека Алле Борисовне на сегодняшний день не дашь больше 35 лет. Это значит, что любви, планов на будущее, амбиций, энергии и сил ей хватит еще надолго. Так что о серьезных проблемах со здоровьем в ближайшее время не может быть и речи, сейчас состояние здоровья певицы только улучшается", – подчеркнула эксперт.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 2:21 PDT

"Однако, – предостерегла она, – стабильность эмоций и нервной системы не гарантирована. Об этом стоит позаботиться особым образом. И все из-за постоянного общения с маленькими внуками. Ведь дети в силу собственной взбалмошности и эмоциональности таким же образом влияют и на взрослых. В ближайшее время я рекомендую Алле Борисовне хорошо отдохнуть, причем под отдыхом я подразумеваю полной расслабление. А то как активный и подвижный человек Пугачева отдает предпочтение активному отдыху, насыщенному с эмоциональной точки зрения".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 15 2017 в 2:52 PDT

Что касается семьи и детей, то прогноз таролога самый благополучный. "Брак с Максимом Галкиным – счастливый, долгий, плодотворный. Что касается маленьких детей Елизаветы и Гарри, то у них я вижу очень большое будущее. В долгосрочной перспективе я вижу у них славу и известность. Они достойно продолжат дело своих родителей и реализуются в творчестве, а их слава и влияние не ограничатся пределами нашей страны", - подытожила Абравитова.