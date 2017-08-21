Оскандавлишийся внук Пугачевой снова всех поразил

Никита Пресняков показал, в какой среде формировался его непростой характер. Поклонникам многое стало ясно.

Который день не утихает скандал, разгоревшийся после свадьбы старшего внука Аллы Пугачевой. Напомним, что Никита Пресняков за счет популярного журнала отгулял с двумястами гостями, а потом плюнул в лицо устроителям богатого торжества, прилюдно оскорбив их и обхамив.

Поклонники были шокированы – мол, от внука самой Примадонны такого не ожидали. Он ведь должен быть образцом и примером! А Никита, словно желая подлить масла в огонь, решил продолжить эпатировать публику. На своей странице в социальной сети он опубликовал архивные снимки, показывая, в какой среде формировался его известный всем колючий характер.

Поклонники в изумлении! Никита, как оказалось, с подросткового возраста употреблял алкогольные коктейли и занимался рискованными видами спорта рискуя каждый раз свернуть голову. Ведь он, как кажется, был предоставлен многие годы сам себе – бабушки Елена Преснякова и Алла Пугачева, дед Владимир Пресняков, мама Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков-младший часто были на гастролях и парнем, очевидно, мало занимались. Конечно, в подростковом возрасте многое хочется попробовать, но...

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 19 2017 в 5:51 PDT

Возможно, эта недолюблинность и отразилась на характере Никиты. К тому же он понимает, что каких бы высот ни достиг, его все равно будут считать "внуком", "сыном". И непременно сравнивать. Морально осознавать это очень тяжело. Вот и пытается теперь Пресняков самоутвердиться, в том числе и за счет оскорбительных роликов, которые публикует в Сети.