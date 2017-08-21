Оскандавлишийся внук Пугачевой снова всех поразил
Который день не утихает скандал, разгоревшийся после свадьбы старшего внука Аллы Пугачевой. Напомним, что Никита Пресняков за счет популярного журнала отгулял с двумястами гостями, а потом плюнул в лицо устроителям богатого торжества, прилюдно оскорбив их и обхамив.
Поклонники были шокированы – мол, от внука самой Примадонны такого не ожидали. Он ведь должен быть образцом и примером! А Никита, словно желая подлить масла в огонь, решил продолжить эпатировать публику. На своей странице в социальной сети он опубликовал архивные снимки, показывая, в какой среде формировался его известный всем колючий характер.
Поклонники в изумлении! Никита, как оказалось, с подросткового возраста употреблял алкогольные коктейли и занимался рискованными видами спорта рискуя каждый раз свернуть голову. Ведь он, как кажется, был предоставлен многие годы сам себе – бабушки Елена Преснякова и Алла Пугачева, дед Владимир Пресняков, мама Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков-младший часто были на гастролях и парнем, очевидно, мало занимались. Конечно, в подростковом возрасте многое хочется попробовать, но...
Возможно, эта недолюблинность и отразилась на характере Никиты. К тому же он понимает, что каких бы высот ни достиг, его все равно будут считать "внуком", "сыном". И непременно сравнивать. Морально осознавать это очень тяжело. Вот и пытается теперь Пресняков самоутвердиться, в том числе и за счет оскорбительных роликов, которые публикует в Сети.
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