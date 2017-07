Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна

Многие политики со всего мира прокомментировали обнаружение у американского сенатора-русофоба Джона Маккейна опухоли мозга. В частности, посочувствовал больному и членам его семьи украинский президент Петр Порошенко.

Глава украинского государства обратился к американскому сенатору в посте в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он выразил "искреннюю поддержку Джону Маккейну, его семье и родственникам". "Мы глубоко обеспокоены этим, желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!" – написал он.

Sincere support to @SenJohnMcCain and his family and relatives! We care deeply and wish recovery of our reliable and true friend! — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июля 2017 г.

Петра Порошенко в этом поддержал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также посочувствовал сенатору в социальной сети. "Герой и друг Украины, который прошел через все трудности. Однажды ты сказал: "Мы американцы, мы не сдаемся". Уверен, что ты не сдашься, Джон Маккейн", – написал он в Twitter.

. @SenJohnMcCain will give cancer the same response he gave his brutal captors in Hanoi’s Hoa Lo prison: “My final answer is no.” — Ali Velshi (@AliVelshi) 20 июля 2017 г.

Примечательно, что многие пользователи Сети разных национальностей вне зависимости от политических взглядов и убеждений отметили, что они также расстроены обнаружением у сенатора раковой опухоли. "Выздоравливай, Джон! Ты наш враг, но враг честный, а это лучше сотни подлых друзей. Мы в России верим, что у тебя все будет ОК", – обратился к сенатору-русофобу ПАВЛОВ_МСК‏.

Bless Up to @SenJohnMcCain on a speedy recovery. When you have a bad day remember this HERO was a POW in Vietnam for 5.5 years. pic.twitter.com/yssOMfCZsy — Taylor Schindler (@TSchindler11) 20 июля 2017 г.

Ранее свои соболезнования республиканцу выразили 44-ый и 45-ый президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. "Джон Маккейн – американский герой, один из самых храбрых борцов, которых я знаю. Рак не знает, с кем он столкнулся. Устрой ему ад, Джон", – написал экс-глава государства. "Мы направили наши мысли и молитвы сенатору Маккейну, Синди и их семье. Поправляйся скорее", – поддержал его действующий президент.

I love @SenJohnMcCain. Unbeatable, unbreakable. He's Teddy Roosevelt's "man in the arena" even when we're on opposite sides. God bless. pic.twitter.com/0sBY4QynWp — John Kerry (@JohnKerry) 20 июля 2017 г.

Напомним, ранее у 80-летнего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна медики диагностировали рак головного мозга. Хирурги обнаружили опухоль после удаления сгустка крови над левым глазом политика. Первичная глиобластома, обнаруженная у члена Сената, является одной из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга, при лечении люди в среднем живут с ней около 14 месяцев.