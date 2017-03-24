Невеста родит ребенка Вадиму Казаченко

Невеста Ирина Аманти родит ребенка Вадиму Казаченко. Влюбленные буквально предназначены друг другу, считает гадалка Галина Янко.

"По жизни с певцом будет идти одна женщина, это Ирина Аманти, которой не так давно он сделал предложение", – рассказала Dni.Ru Галина Янко.

В конце прошлого года разразился скандал, когда общественность узнала, что Вадим Казаченко бросил беременную супругу. Это имело такой эффект, что певцу пришлось отменить несколько концертов, так как поклонники не приняли его сторону и сдавали билеты. Однако, все это не помешало звезде эстрады жить своей жизнью и быть счастливым с Ириной.

"Кстати, у Вадима есть взрослая дочь, которая живет где-то далеко, скорее всего за границей. Своего новорожденного сына от Ольги он пока не признает, так как не верит, что является его отцом. Но в будущем я вижу, что, не смотря на отсутствие каких бы то ни было чувств к бывшей жене, он будет помогать ей и сыну. А в браке с Ириной Аманти у Казаченко появится еще один ребенок. Вообще, певец считает, что эту женщину послала ему судьба, и в этом он прав. Они были предназначены друг для друга", – считает гадалка.



По ее словам, никаких сильных ударов кармы у Казаченко не будет, его дальнейшая жизнь сложится в целом удачно. "Он возьмет очередной перерыв в музыкальной карьере на пару лет, но потом вернется и публика будет ему рада. Крайне нежелательно для него употреблять алкоголь, так как его слабое место – желудок", – предостерегла Янко.

Вадим Казаченко родился под планетой десяти звезд, что означает долгую насыщенную жизнь. Он человек одаренный, талантливый, любит свою профессию, но иногда ему хочется от всего этого абстрагироваться и уйти с головой в хозяйство, заняться домом. Вадим любит землю, природу, проводя время наедине с ней, отдыхает не только телом, но и душой, черпает вдохновение.

