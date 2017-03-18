Вадим Казаченко предложил выйти замуж своему директору

После 13 лет гражданского брака певец решил узаконить отношения. Сделал он это очень эффектно.

Показ дизайнера Галии Ахматовой завершился сенсацией. На подиум в белом свадебном платье вышла Ирина Аманти – директор и продюсер певца Вадима Казаченко. А к ней поднялся сам Вадим, опустился на колено, поцеловал руку и сказал: "Стань моей женой!"

Для гостей дефиле это стало такой же неожиданностью, как и для самой Ирины. Все стали скандировать "Горько!", смутив избранницу артиста.

"Я и предположить не могла, что ждет меня сегодня, – поделилась Ирина в эксклюзивном интервью Dni.Ru сразу после показа. – Понятия не имела не только о том, что Вадим сделает мне сегодня предложение, но даже о том, что он будет сегодня здесь".

А сам Казаченко пояснил Dni.Ru свой шаг так: "Мне скоро исполнится 54 года. Пришел тот день, когда мне захотелось сделать предложение женщине, с которой уже столько лет вместе. Но дату свадьбы мы пока не определи".





Напомним, что к частной жизни певца в последние месяцы приковано повышенное внимание со стороны прессы и поклонников. В начала года стало известно, что Казаченко официально женат на 35-летней Ольге Мартыновой и она ждет от него ребенка. Но в феврале Гагаринский суд Москвы признал брак исполнителя с 35-летней Ольгой фиктивным и аннулировал его.

"У них не было совместного быта и семьи, на основании этого суд признал брак недействительным. То есть, если брак аннулирован, юридических последствий не будет, поскольку нет совместно нажитого имущества", – пояснил журналистам адвокат Казаченко.

Однако теперь уже бывшие супруги продолжают разбирательства в суде из-за алиментов, на взыскание которых подала Ольга Мартынова. Женщина утверждает, что исполнитель хита "Больно мне, больно" бросил ее беременной без средств к существованию.