Директор Казаченко пригрозила компроматом его бывшей жене

Директор певца Вадима Казаченко Ирина Аманти прокомментировала новость о признании его брака с Ольгой Казаченко фиктивным. Она пообещала опубликовать некие материалы, "если Ольга не успокоится".

"Суд на самом деле признал их брак недействительным. Дело в том, что они вообще никогда не жили вместе, не вели совместное хозяйство, – рассказала Ирина Аманти корреспонденту Dni.Ru. – Ольга Дмитриевна (бывшая жена Вадима Казаченко. – Прим. ред.) хотела, чтобы все было по закону – она и получила все по закону".

По ее словам, артист женился на поклоннице, поддавшись уговорам. "Да, женился. Певцы – народ влюбчивый. Да и она настаивала – сидела, красавица, никто замуж не брал. Но еще раз повторяю: по-настоящему женаты они не были. Неизвестно, от него ли на самом деле ребенок. Пусть сначала родится, а экспертиза ДНК покажет все как есть", – отметила директор.

Аманти подчеркнула, что экс-жена певца ведет себя недостойно. "Мамочке я посоветовала бы сидеть дома, а не ходить по ток-шоу и не светить на всю страну животом, – заявила она. – Ей нужно беречься. Да и вообще, если ты становишься супругой известного человека, должна быть готова к определенным трудностям. Это издержки славы. Но настоящей женой для него она не стала. Ей пора бы уже стать серьезнее: 35-36 лет – это уже далеко не девочка. Я в ее годы успела два раза пережить рак, воспитать ребенка и построить бизнес. А она и до свадьбы была содержанкой".

Ирина пригрозила опубликовать компромат на Ольгу, если та продолжит поливать их грязью на передачах. "У меня есть все материалы. Я могу всем рассказать, чем она на самом деле занимается, если она не успокоится", – сообщила директор.

Аманти рассказала, какие отношения связывают ее с Казаченко. "А как вы думаете? Если я до сих пор с ним, если я поддерживаю его во всех начинаниях? Получается, это со мной он поступил не очень порядочно, женившись на Ольге. По отношению к ней он всегда был честен", – отметила Ирина.

Публикация от Irina (@irina_amantea) Ноя 17 2016 в 11:44 PST

Напомним, что недавно Гагаринский суд признал брак Вадима с Ольгой фиктивным и аннулировал его. Певец женился несколько лет назад, но продолжал выходить в свет с Ириной. На программе "Пусть говорят" Ольга утверждала, что артист заставляет ее делать аборт.