Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
"Мальчик появился на свет 12 дней назад. Причем сам Вадим узнал об этом буквально только что, когда ему позвонили журналисты Первого канала, – сообщила корреспонденту Dni.Ru представитель артиста. – Тест ДНК Вадим будет делать однозначно, и если окажется, что это его ребенок, конечно, он будет ему помогать. Вообще у Вадима и Ольги был гостевой брак, они виделись раз в две недели".
А вот невеста и директор Казаченко Ирина Аманти заявила, что певец не в курсе радостного события. "Какое отношение госпожа Ольга Мартынова имеет ко мне? – обратилась Аманти к корреспонденту Dni.Ru. – Вадим не знает о рождении ребенка, потому что ему никто не сообщил".
То, что экс-супруга исполнителя все-таки стала мамой, подтвердила и ее подруга, певица и владелица юридического агентства "Гордон и сыновья" Катя Гордон. "Да, Ольга действительно родила, – рассказала Катя корреспонденту Dni.Ru. – Насколько я знаю, сейчас она чувствует себя хорошо".
По словам Гордон, столь радостное событие – это хороший повод для примирения бывших супругов. "Думаю, это шанс забыть все обиды, сплотиться, – высказалась певица. – Но, к сожалению, насколько я знаю, Вадим Казаченко и Ирина Аманти хотят успеть пожениться. Недавно суд признал его брак с Ольгой фиктивным, мы подали апелляцию, и до ее рассмотрения у Аманти и Казаченко действительно есть шанс узаконить свои отношения. Но я надеюсь, если люди действительно любят друг друга, они смогут это сделать спокойно, без спешки и суеты".
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