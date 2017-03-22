Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына

Певец Вадим Казаченко совсем недавно узнал о рождении сына у своей бывшей жены Ольги Мартыновой. PR-директор артиста заявила, что тот хочет провести экспертизу ДНК для установления отцовства.

"Мальчик появился на свет 12 дней назад. Причем сам Вадим узнал об этом буквально только что, когда ему позвонили журналисты Первого канала, – сообщила корреспонденту Dni.Ru представитель артиста. – Тест ДНК Вадим будет делать однозначно, и если окажется, что это его ребенок, конечно, он будет ему помогать. Вообще у Вадима и Ольги был гостевой брак, они виделись раз в две недели".

А вот невеста и директор Казаченко Ирина Аманти заявила, что певец не в курсе радостного события. "Какое отношение госпожа Ольга Мартынова имеет ко мне? – обратилась Аманти к корреспонденту Dni.Ru. – Вадим не знает о рождении ребенка, потому что ему никто не сообщил".

То, что экс-супруга исполнителя все-таки стала мамой, подтвердила и ее подруга, певица и владелица юридического агентства "Гордон и сыновья" Катя Гордон. "Да, Ольга действительно родила, – рассказала Катя корреспонденту Dni.Ru. – Насколько я знаю, сейчас она чувствует себя хорошо".

По словам Гордон, столь радостное событие – это хороший повод для примирения бывших супругов. "Думаю, это шанс забыть все обиды, сплотиться, – высказалась певица. – Но, к сожалению, насколько я знаю, Вадим Казаченко и Ирина Аманти хотят успеть пожениться. Недавно суд признал его брак с Ольгой фиктивным, мы подали апелляцию, и до ее рассмотрения у Аманти и Казаченко действительно есть шанс узаконить свои отношения. Но я надеюсь, если люди действительно любят друг друга, они смогут это сделать спокойно, без спешки и суеты".