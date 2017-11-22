Знаменитости оплакивают умершего Хворостовского

Звезды в ужасе от трагической новости. Они не ожидали, что конец наступит так скоро.

Новость о смерти прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского стала шоком для его поклонников и коллег. Они оплакивают артиста, которому так мало было отмерено.

Телеведущий Владимир Березин в беседе с Dni.Ru отметил: "Мы надеялись и верили, что все испытания Дима преодолеет, что победит, что снова услышим его голос, увидим его улыбку. Я очень надеялся, что на сей раз страшная новость – чья-то злая шутка, но увы".



Певец и композитор Александр Градский в интервью RT заявил: "Я хорошо общался с Хворостовским. Кроме ужаса, нет никакого комментария по этому поводу. Что тут говорить? Ужасное событие".

"Он был очень приятный человек, очень тонкий, очень талантливый. Конечно, такая потеря – это огромное несчастье для музыкального мира. Честно говоря, все были подготовлены к этому несчастью заранее. Все знали, что долго это не продержится, но не так скоро..." – отметил певец и композитор Юрий Антонов в беседе с "360".

Певица Любовь Успенская призналась, что не ожидала столь скорого ухода артиста. "Страна и мир потеряли такого талантливого человека! Смерть Хворостовского является поистине трагическим событием. Мир потерял удовольствие слушать такого певца", – цитирует ее "360".

Замминистра культуры России Александр Журавский в беседе с RT прокомментировал печальное известие: "Это трагическое событие, очень большая утрата для всего нашего оперного искусства, для всей нашей культуры. В Министерстве культуры в курсе этого трагического события. Сейчас идет работа по транспортировке тела нашего великого оперного певца и проработке вопроса, связанного с похоронами и прощанием, – где это будет осуществляться и в какие сроки".