Хворостовский онемел перед смертью

Игорь Крутой рассказал о последних днях артиста. Композитор просто не узнал его.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский за несколько дней до смерти почти перестал говорить. Ему в Лондон позвонил композитор и продюсер Игорь Крутой, который пришел в ужас от того, что знаменитый баритон невозможно было узнать.

В телефонную трубку Хворостовский шептал так, что его было едва слышно. Как сообщает Telegram-канал Super, артист испытывал трудности с речью. А в последние дни якобы вовсе онемел.

"Это огромная несправедливость – у него осталось четверо детей. Он очень тяжко и мужественно умирал", – заявил Крутой в интервью НСН. – Он был человек с большой буквы "Ч", огромного таланта. Это первый российский певец, который приобрел такую мировую славу. Он выступал в Лондоне, в Нью-Йорке, в "Ла Скала" – зал рукоплескал после каждой его арии. Я смотрел спектакли с его участием, видел, как его принимали, отношение к нему и творческое и человеческое.

В официальном аккаунте певца в Facebook появилось сообщение, подтвердившее страшную новость: "От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".

Напомним, что исполнитель прошел несколько курсов химиотерапии, но победить заболевание не удалось. По некоторым данным, в последний раз Хворостовского госпитализировали в декабре 2016 года – тогда он слег с пневмонией.

В сентябре 2017-го артист должен был выступить в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Стоимость билетов на концерт всемирно известного баритона была заоблачной – от шести до 25 тысяч рублей. Концерты так и не состоялись.