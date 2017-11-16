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Гороскоп

Дюжев пошел на скандал из-за любви

Дмитрий Дюжев. Фото: dni.ru
Настоящим скандалом обернулось высказывание Дмитрия Дюжева в интервью латвийскому каналу LTV. Актер пожаловался на пассажиров эконом-класса, которые отказались пропускать его вперед в очереди на посадку в аэропорту и заявил, что такие люди заслуживают "лабуды" и "туфты", которые для них снимают. Пользователи Сети поддерживают или осуждают Дюжева, а также гадают, что могло стать причиной его срыва.
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"У Дмитрия наступил кризис среднего возраста. Актер достиг определенного потолка, который мешает ему расти дальше. Он бьется, чтобы пробраться выше, но ничего не выходит. А в целом у Дмитрия все хорошо – и в работе, и в личной жизни, и в материальном плане, и в социальном", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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 Дмитрий Петрович Дюжев

Дмитрий Петрович Дюжев актер театра и кино, режиссер

Чего Дюжеву действительно не хватает, так это любви в профессиональной жизни, уверена эксперт. "Да, он отечественная звезда, но не номер один. А артисту хочется всеобщего признания: почитания, возвеличивания, любви поклонников. Однако до этого очень далеко, – считает медиум. – Сказать по правде, я не вижу Дюжева в статусе суперзвезды. То, что, он имеет сейчас, похоже на вершину карьеры. Более того, самый пик популярности уже пройден. Хорошие и денежные проекты еще будут, однако того грандиозного успеха, которого он ждет, увы, нет на горизонте. Интуитивно Дмитрий это понимает, в связи с чем у него накопилась внутренняя агрессия, которая выплеснулась в некрасивую ситуацию в аэропорту, о которой писали Dni.Ru".

Публикация от Дмитрий Дюжев �� Official page (@dyuzhev_d)

Спусковым крючком, по мнению Абравитовой, послужила внутренняя дисгармония, недовольство собой и миром. "Любой человек может вскипеть, но такое поведение точно недостойно публичного человека. Очень зря, что позволил себе подобные высказывания. Это неблагоприятно скажется на карьере: образ положительного героя утерян, и вернуть любовь разочаровавшихся зрителей теперь будет непросто", – уверена она.

16 ноября 2017, 22:04

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