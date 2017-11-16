Дюжев пошел на скандал из-за любви

Настоящим скандалом обернулось высказывание Дмитрия Дюжева в интервью латвийскому каналу LTV. Актер пожаловался на пассажиров эконом-класса, которые отказались пропускать его вперед в очереди на посадку в аэропорту и заявил, что такие люди заслуживают "лабуды" и "туфты", которые для них снимают. Пользователи Сети поддерживают или осуждают Дюжева, а также гадают, что могло стать причиной его срыва.

"У Дмитрия наступил кризис среднего возраста. Актер достиг определенного потолка, который мешает ему расти дальше. Он бьется, чтобы пробраться выше, но ничего не выходит. А в целом у Дмитрия все хорошо – и в работе, и в личной жизни, и в материальном плане, и в социальном", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Чего Дюжеву действительно не хватает, так это любви в профессиональной жизни, уверена эксперт. "Да, он отечественная звезда, но не номер один. А артисту хочется всеобщего признания: почитания, возвеличивания, любви поклонников. Однако до этого очень далеко, – считает медиум. – Сказать по правде, я не вижу Дюжева в статусе суперзвезды. То, что, он имеет сейчас, похоже на вершину карьеры. Более того, самый пик популярности уже пройден. Хорошие и денежные проекты еще будут, однако того грандиозного успеха, которого он ждет, увы, нет на горизонте. Интуитивно Дмитрий это понимает, в связи с чем у него накопилась внутренняя агрессия, которая выплеснулась в некрасивую ситуацию в аэропорту, о которой писали Dni.Ru".

Публикация от Дмитрий Дюжев �� Official page (@dyuzhev_d) Ноя 15 2017 в 9:46 PST

Спусковым крючком, по мнению Абравитовой, послужила внутренняя дисгармония, недовольство собой и миром. "Любой человек может вскипеть, но такое поведение точно недостойно публичного человека. Очень зря, что позволил себе подобные высказывания. Это неблагоприятно скажется на карьере: образ положительного героя утерян, и вернуть любовь разочаровавшихся зрителей теперь будет непросто", – уверена она.