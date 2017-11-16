Дюжев пошел на скандал из-за любви
"У Дмитрия наступил кризис среднего возраста. Актер достиг определенного потолка, который мешает ему расти дальше. Он бьется, чтобы пробраться выше, но ничего не выходит. А в целом у Дмитрия все хорошо – и в работе, и в личной жизни, и в материальном плане, и в социальном", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Чего Дюжеву действительно не хватает, так это любви в профессиональной жизни, уверена эксперт. "Да, он отечественная звезда, но не номер один. А артисту хочется всеобщего признания: почитания, возвеличивания, любви поклонников. Однако до этого очень далеко, – считает медиум. – Сказать по правде, я не вижу Дюжева в статусе суперзвезды. То, что, он имеет сейчас, похоже на вершину карьеры. Более того, самый пик популярности уже пройден. Хорошие и денежные проекты еще будут, однако того грандиозного успеха, которого он ждет, увы, нет на горизонте. Интуитивно Дмитрий это понимает, в связи с чем у него накопилась внутренняя агрессия, которая выплеснулась в некрасивую ситуацию в аэропорту, о которой писали Dni.Ru".
Спусковым крючком, по мнению Абравитовой, послужила внутренняя дисгармония, недовольство собой и миром. "Любой человек может вскипеть, но такое поведение точно недостойно публичного человека. Очень зря, что позволил себе подобные высказывания. Это неблагоприятно скажется на карьере: образ положительного героя утерян, и вернуть любовь разочаровавшихся зрителей теперь будет непросто", – уверена она.
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