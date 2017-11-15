Работающий за копейки Дюжев обиделся на россиян

Актер Дмитрий Дюжев подробнее рассказал о конфликте, который спровоцировал его на оскорбительные замечания. Артисту просто стало обидно.

Резкое высказывание звезды "Бригады" спровоцировали пассажиры, с которыми актер должен был лететь в одном самолете. По словам Дюжева, он подошел к последнему человеку в длинной очереди на посадку и интеллигентно спросил: "Вы бизнес-классом летите?". Такой вопрос артист задавал всем пассажирам, пока кто-то не ответил утвердительно. Дюжев встал в очереди за ним.

Тут начали возмущаться люди, которых актер обогнал. "А почему вы нас не уважаете? Вставайте в конец очереди, мы тут тоже стояли, а вы пролезли", – рассказывает артист. Он уверяет, что пытался объяснить недовольным пассажирам, что летающие бизнес-классом проходят на посадку в первую очередь. Однако, люди остались глухими к словам Дюжева. "Неважно. Почему вы должны нас учить, где нам вставать? Мы что для вас, не люди?", – передает артист их слова.

Он не стал спорить и молча встал в конец очереди, но, когда окружающие продолжили осуждать его, не выдержал. "Я ответил на их упреки: "Я на съемках своей жизнью рискуя, исполняя кинотрюки, ни один раз висел на волоске от смерти, но я каждый раз вдохновлялся тем, что делаю это, чтобы вас удивить, чтобы какую-то историю рассказать, развлечь... А в итоге получается, что вы стоите не на своем месте и меня еще ставите на место. Какой диалог мы можем вести?", – рассказал Дмитрий в интервью "Комсомольской правде".



Артисту ответили, что он давно уже не снимается в хорошем кино, поэтому приятно удивлять людей не может. "Я всегда работаю на совесть и обидно получать такое "признание". Вот и ответил, что, значит, вы заслуживаете кино и сериалы такого уровня", – возмущается актер. Он уверен, что большая часть критиков просто ему завидуют. Якобы, они уверены, что Дюжев – богатый и знаменитый.

Он признается, что богатым его назвать нельзя. "Я даже и не помню, где я полный гонорар получал. В картинах, в которых я снимался, почти всегда был небольшой бюджет", – жалуется пассажир бизнес-класса. Дюжев уверяет, что он никогда не гонится за большими гонорарами, а всегда выбирает интересный материал.