Дюжев оправдался за обидные слова о россиянах

Дмитрий Дюжев дал откровенное интервью. Популярный актер объяснил свои обидные слова о россиянах.

Журналисты связались с Дмитрием Дюжевым, чтобы он прокомментировал шумиху вокруг его высказывания после неприятного инцидента, случившегося с ним. Его не пропустили без очереди на регистрацию в аэропорту, хотя он летел бизнес-классом.

Актер высказал свою позицию. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекам эконом-класса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их", – цитирует Дюжева радиостанция "Говорит Москва".

При этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями. "Как можно объединить всех в одну аудиторию, все разные: есть зритель разного уровня интеллектуального, воспитания и образования. В этом смысле наш зритель очень сильно разграничивается: практически не остается зрителя, который знает материал и идет смотреть произведение искусства, зная материал", – высказал свое мнение актер.

Впрочем, как оказалось, Дюжев невысокого мнения об аудитории. По его мнению, зритель думает только о себе. "Ни о каких культурных мечтах, образах, темах, люди перестают думать". При этом Дюжев выразил убеждение, что "зритель счастлив", если актер становится "такой же серостью, такой же массой". Актер считает, что талантливые артисты и произведения искусства не могут пробиться в России из-за "купленных" дипломов.

Интересно, что с Дмитрием согласился скандально известный актер Алексей Панин. "Я с Дюжевым согласен практически полностью за исключением некоторых нюансов. Я согласен, что сериалы на 80% бездарные и дешевые. Проср*** такую страну, проср*** поколение. Я не знаю, что должно поменяться. ...Наверное, каждый родитель должен вспомнить, что у него есть ребенок. Если ему важно, что ребенок должен вырасти разносторонним, должно что-то поменяться дома", – цитирует Панина Ruposters.

Актер Певал Майков также выразил недовольство относительно состояния отечественного кинематографа в настоящее время. "Каждый человек заслуживает того, чего он заслуживает. Потому что если бы люди не хотели смотреть тот кошмар, который идет по телевидению, они бы его не смотрели", – высказал свое мнение Майков.

Однако конкретно о ситуации, участником которой стал Дюжев, актер не знает. "Мне сложно эту ситуацию описывать, потому что я не был рядом. А то, что пишется – чужая правда. У каждого своя", – приводит слова Павла Майкова РЕН ТВ.