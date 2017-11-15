Народ возмущен жестокими словами Дмитрия Дюжева

Дмитрия Дюжева не пропустили в очереди бизнес-класса, после чего актер заявил в интервью, что правильно зрителям показывают "лабуду" и "туфту" – они якобы этого "заслуживают". Народ возмутился такими жестокими словами артиста.

В интервью латвийскому каналу LTV Дмитрий Дюжев рассказал о том, как летел на гастроли по билету бизнес-класса. Увидев у стойки регистрации подозрительно большую очередь, Дюжев заподозрил, что все стоящие в ней летят экономклассом. Поинтересовавшись статусом их билетов, актер прошел в начало очереди, за что был раскритикован другими пассажирами. Тогда ему пришлось вернуться на исходную позицию.

Эта неприятная ситуация очень задела Дмитрия. В передаче "Без обид" популярный актер признался: его разочаровало, что для таких людей он рискует жизнью на съемках и старается честно проживать свои роли. Дюжев признался, что всегда думал, что зрители являются порядочными и образованными людьми. Однако очутившись в очереди на самолет, он понял, что это не так, и его переполнили негативные чувства.

"Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!" – высказался Дюжев.

Слова артиста вызвали возмущение у народа. "Дешевый понт!", "Зазвездился актер, вот чем меньше значишь, тем больше заносчивости....", "Дюжев, Серебряков – вот они "цвет" нацыи, граждан грязью обливают, но бабло регулярно получают(", "Опять народ не тот. Может тебе еще и в ноги поклониться ?", "На днях искала на ютуб какой-нибудь сериальчик посмотреть. Наткнулась на "Одесса Мама". Благодаря Дюжеву не смогла "осилить" и одной серии. Может всё же дело не в народе , а в таких низкопробных актеришках?", "Пуп земли !!! жизнью он рискует. да кому ты нужен !!", "Зазвездились в край эти актеры и блогеры, богами себя почувствовали !!!! Дюжев тому пример, ладно ...с тем что его не пропустили в бизнес-класс, согласен, тут уже народ охранел, потому что люди за эти привелегии платят, первые заходят и первые выходят, но то что он жизнью рискует?! А другие значит сидят, ничего не делают...только сериалы смотрят с ним в главной роли, и вообще не рискуют ...он видимо не знает других профессий и как люди горбатятся и рискуют похлеще него, и опять же для людей !", "Это Дима Дюжев себе оправдание нашел, почему он снимается во всякой низкопробной лабуде (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались пользователи Сети.