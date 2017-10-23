Что ждет Порошенко после отставки

Петр Порошенко по гороскопу – хитрая деревянная Змея. Этому знаку присуща гибкость и настойчивость, но с элементами обмана. Человек он интересный, но изворотливый. Однако, вероятно, он не сможет долго занимать пост президента Украины. Впрочем, черты его характера не позволят ему совсем исчезнуть из этого пространства управления страной.

"Петр Алексеевич получил блестящее образование на Западе и хорошо знает английский язык. Немного позже он продолжит представлять интересы государства, ну уже "в тылу". Его сменят более стрессоустойчивые люди. Однако связями и финансовыми возможностями Порошенко будут еще долго пользоваться", – рассказал Dni.Ru известный гипнолог Геннадий Гончаров.

Эксперт отметил, что относительно здоровья Порошенко беспокоиться не стоит, за исключением одного большого "но". Злоупотребление спиртным еще никого не доводило до хорошего финала.

"Управлять государством не каждому под силу, и тем более подшофе. Но, имея "закуски" в виде шоколадных конфет, выйти из этого состояния еще можно. Глобально здоровье политика еще достаточно крепкое, и, пока не поздно, ему лучше действительно перейти на сладкое", – предупредил он.

Что касается денег, то чай с конфетами пить Порошенко будет до конца своих дней, угощая ими соседние страны. "Канал денежный у него открыт, приток денег есть, и в бедности он явно не умрет. А вот по поводу одиночества – тут стоит задуматься. Не вижу вокруг него особой любви. Как политик он растерял своих единомышленников, да и привлечь женское внимание уже удастся", – добавил Гончаров.

Напомним, в Киеве на протяжении недели проходит бессрочная акция протеста оппозиции. Митингующие разбили лагерь у стен Верховной рады. Слухи о возможной отставке Петра Порошенко ходили и раньше, однако теперь политические противники украинского президента не просто мечтают, а разрабатывают планы по его свержению.