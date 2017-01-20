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Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Фото: GLOBAL LOOK press/John Angelillo
У Иванки далеко идущие планы. Она не просто так активно участвовала в предвыборной кампании отца.
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В Белый дом въезжают новые хозяева. Овальный кабинет займет 20 января новый президент, а в Восточное крыло въедет управление первой леди. Сейчас, в преддверии инаугурации, не остается сомнений в том, что активную роль в администрации Дональда Трампа будет играть не только его жена Меланья, но и его дочь, 35-летняя Иванка Трамп. Ее муж Джаред Кушнер уже назначен старшим советником Белого дома, а Иванка объявила о том, что уходит из бизнеса. Супруги уже переехали вместе с детьми в Вашингтон.

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На протяжении всей избирательной кампании Трампа Джаред Кушнер оставался его советником, а Иванку Трамп можно было видеть на выступлениях перед потенциальными избирателями едва ли не чаще, чем Меланью Трамп. С самых первых дней она активно поддерживала отца, регулярно сглаживая его высказывания и настаивая на том, что он прекрасный отец, уважает права женщин, а в их семейной компании женщины работают наравне с мужчинами, причем их труд достойно оплачивается, а к решению стать матерью относятся с уважением, оказывая необходимую материальную поддержку. Она выступала на встречах с избирателями, давала интервью, уходила от неудобных вопросов – словом, делала все, чтобы имидж отца был хоть чуточку менее вызывающим.

Кажетта Ахметжанова, ясновидящая, финалистка шоу "Битва экстрасенсов", так прокомментировала ситуацию в семье Трампов: "Не смотря на то, что высшее общество и члены политической элиты смотрят на Меланью с неким пренебрежением и с высока, им придется смириться с тем, что это их Первая леди и ее надо уважать. Да, еще никогда хозяйкой Белого дома не была модель, с откровенными фотосессиями в своем портфолио и к тому же иностранка, но ведь и среди президентов не было таких эксцентричных миллиардеров как Дональд. Так что им всем придется привыкнуть к новым правилам игры".

"А что касается Иванки, то, по мнению Кажетты, у нее далеко идущие планы: "Она не просто так активно участвовала в предвыборной кампании отца и уже сегодня закладывает фундамент своей будущей политической карьеры. В будущем старшая дочь Трампа видит себя в президентском кресле. А их отношения с Меланьей не заладились с самого начала, что вполне объяснимо. Между ними постоянно идет борьба за влияние на Дональда, правда на публике они неизменно любезны друг с другом. У Иванки очень мощное энерго-информационное поле, она человек сильный, самоуверенный. Меланья по характеру другая, более мягкая и покладистая. Для своего мужа она верный друг и помощник, всегда на его стороне, но теперь, как хозяйка Белого дома, она будет всячески препятствовать тому, чтобы Иванка стала его постоянной гостьей. Это будет первый случай в истории, когда между женой и дочерью президента Америки будет такое явное противостояние".

20 января 2017, 15:33
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