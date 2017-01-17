С детства наделенная находчивостью и остроумием, Ангела Меркель всегда и везде показывала, что может быть лучшей в своем деле. Никогда не отступая от намеченного курса, она стала восьмым канцлером Германии и единственной в истории страны женщиной на этом посту. Ни пол, ни возраст не помешали ей добиться такого успеха.

"Как причудливо, порой, ведет себя судьба, – считает руководитель московской школы гипноза Геннадий Гончаров. – Есть закономерности, по которым мы все живем. Особенно это видно на примере великих людей. В 2005-м, в год Петуха, молодой политик Ангела Меркель стала канцлером Германии. Прошло 12 лет, круг замкнулся, и уже в 2017 снова в год Петуха она планирует идти на четвертый срок. Что же ее ждет? Удача или поражение?"

Анализ, проведенный Гончаровым показывает: несмотря на то, что круг замкнулся, звезды поменяли свое положение. В Америке другой президент – Трамп, который принесет перемены в западный мир, а в России неизменный Путин – твердый и последовательный, которого, кстати, она много критиковала и, естественно, многие в Германии это не одобряли. Итак, с Запада поддержки ждать не приходится, с Востока тем более. "Это указывает на ослабление ее позиций, к тому же, во Франции к власти может прийти Франсуа Фийон, который симпатизирует и России, и ее лидеру. И вообще, европейцам, видимо, надоела антироссийская пропаганда, поэтому там стали побеждать так называемые пророссийские политики. Меркель рискует остаться в одиночестве", – считает гипнолог.

Канцлер Германии, одна из самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes, Рак по гороскопу, скрытный, легко ранимый, очень цепкий в своих привязанностях. Она стала для Германии и для всей мировой политики целой эпохой. Этой женщине нельзя отказать в смелости, способности к реформам и переменам. Благодаря этим качествам фрау-канцлер, экономика Германии сейчас на не бывало высоком уровне. Что же ждет Меркель в 2017 году?

"Все очень неоднозначно, как и вся биография "железной леди" Германии. Большое влияние на Раков оказывает их планета – Луна, а Луна у Меркель в Водолее, и это о многом говорит! Как все Раки (Горбачев, к примеру) она имеет привязанность и тягу к США. Но Водолей – знак России, и Луна требует направить свои стопы именно в эту сторону, говорит Горчаров. – Нужно помнить, что Ангела – дочь священника, изучала русский язык и даже мечтала стать преподавателем русского языка, вышла на политическую арену из ГДР, ее даже называли "девочкой Гельмута Коля".

Так кто же сегодня Ангела Меркель? Уже точно не девочка, еще канцлер, и еще не "обезумевшая старуха", как ее называют многие немецкие журналисты.

Сегодня на Меркель обрушились тонны критики за беженцев, за теракты в самой Германии и в Европе. А она демонстрирует на Рождество свой портрет с голубком и протянутой рукой, дарующей помощь. Здесь налицо еще одна особенность ее гороскопа, утверждает гипнолог. "Родилась Ангела в год Синей Деревянной Лошади. Лошадь умна и талантлива, но, в то же время, люди этого года упрямы и эгоцентричны, хотя никому не отказывают в помощи. Вот такая безотказность и сыграла с ней злую шутку. А Ракам очень трудно принимать критику и признавать свои ошибки, особенно когда сами же нарушают собственные ценности. Высшая ценность Меркель – идеология, нарушенная ею же самой, сегодня позволяет ей витать в облаках. А наступивший год Огненного Петуха требует разумности, последовательности, ясных и определенных решений. Для Раков 2017 год – год смелых решений, можно рисковать и следовать за своим сердцем. Так что, дорогая и великая Ангела – не все еще потеряно", – сказал Гончаров.