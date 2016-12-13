Будет ли жизнь после Меркель

Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Но почему же как только в мире что-то происходит, так сразу обвиняют Россию?

Парламентские выборы в Германии состоятся осенью следующего года. Однако страна уже активно готовится к ним. По заявлениям немецких политиков, они, как и США, в ходе предвыборной кампании планируют разыграть карту с Россией. Это можно отследить по заявлениям кандидатов. На днях Ханс-Георг Маассен, руководитель Федеральной службы защиты Конституции Германии во время общения с журналистами заявил, что Россия и чуть ли не сам Владимир Путин наверняка попытаются вмешаться в ход выборов в ФРГ. О, вездесущая Россия, о, всемогущий Президент! Также он пообещал, что Германия будет бороться с Россией путем "разоблачения информации". Не похоже ли это на "гибридную войну" по аналогии с США в отношении нас?

Штаты продолжают обвинять Россию в победе Дональда Трампа – мол, "рука Москвы" была приложена к этому. Ведь Трамп, по мнению Америки, очень выгоден России. А чем Германия-то хуже? Запугав "русскими сказками" своих граждан, Германия явно хочет надавить и заставить проголосовать их за Ангелу Меркель, которая якобы все эти годы держала Россию в железных руках. И кстати, к моменту своего заявления о том, что нужно поменять отношение к России, она успела обвинить наше государство в интернет-атаках и информационных кампаниях, направленных против ФРГ. Но никаких прямых доказательств пока никто не предоставил.

Так почему же США, Европе и Германии выгодна такая позиция – обвинять Россию в хакерстве, агрессии и вмешательстве во внутреннюю политику других стран? Скорее всего, ответ – в переводе стрелок с "наших на ваших". В конце ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что это Россия сталкивается в предвыборное время с хакерскими атаками, исходящими из Европы, в том числе и с территории Германии, но это мало кого интересует. За последнее время Россия набирает силу и обороты, внешняя политика Путина весьма успешна, что не очень нравится Европе. “Сильная Россия – им как кость в горле”.

Но выгодны ли нам конфликты? Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев отметил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Германией. "Убеждены, что происходить это должно на встречных курсах, с учетом наших принципиальных интересов, а не фрагментарно или только там, где это устраивает германских партнеров. Если Берлин будет к этому готов, то протянутую нам руку отталкивать не собираемся", – подчеркнул он.

Тем не менее взаимоотношения между Россией и Германией остаются очень сложными. И будет ли жизнь после Меркель в случае ее проигрыша на выборах, покажет время.