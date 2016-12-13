Меркель: Санкции придется продлить

Говорить об отмене антироссийских экономических ограничений в ближайшем будущем не приходится. "Минский процесс идет тяжело, поэтому будет необходимо еще раз продлить санкции в отношении России", – цитирует РИА Новости канцлера Германии Ангелу Меркель. В поддержку продления санкционной политики высказался и президент Франции Франсуа Олланд. Отметим, согласно достигнутым в Минске договоренностям Россия не является стороной конфликта. Она наряду с Францией и Германией выступает в качестве международного контролера. Также многие эксперты успели заметить, что мирный процесс срывают украинские власти, не желающие выполнять взятые на себя обязательства.