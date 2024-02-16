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Пятница 16 февраля

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Ученые приблизились к победе над раком простаты

Ученые приблизились к победе над раком простаты
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Ежегодно заболевание становится причиной гибели сотен людей.

Факторами риска развития рака простаты являются не только возраст и предрасположенность, но и недостаток ряда витаминов и микроэлементов. Чаще всего заболевание впервые диагностируют у мужчин старше 65 лет. Врачи научились брать контроль над заболеванием, но полноценное лекарство пока не разработано.

Ученым удалось обнаружить, что сандаловое масло эффективно противостоит раковым клеткам, сообщает Ридлайф.ру. Вещество содержит два уникальных изомера: санталол альфа и бета. Именно они запускают в организме, пораженном раком, процессы самоуничтожения вредных клеток.

Специалисты провели эксперименты пока только на животных. Состав, включающий изомеры, вводили в живые организмы, пораженные раком, на протяжении 20 недель. После указанного срока оказалось, что количество здоровой ткани увеличилось. При этом ни вес, ни размер предстательной железы значительно не изменились. Пока специалисты проводят необходимые работы. Пока в клиническую практику лечение сандаловым маслом не введено. Впереди еще годы испытаний и экспериментов.

16 февраля 2024, 01:08
Врач. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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