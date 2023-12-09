Гастроэнтеролог Вялов раскрыл связь болезни печени с расстройством личности

Жировая болезнь печени может спровоцировать расстройство личности: правда или миф? Рассказывает гастроэнтеролог, гепатолог, автор книги "О чем молчит печень" Сергей Вялов.



И снова эти британские учёные! Исследование Бирмингемского университета, опубликованное в журнале BMC Gastroenterology, показывает, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) повышает риск расстройства личности в три раза. А еще пациенты с этим заболеванием плохо контролируют свою жизнь. Они убеждены, что все случается не по их воле. Поэтому многие люди не соблюдают врачебные рекомендации, которые помогли бы им контролировать НАЖБП и не допустить перехода заболевания к более поздним стадиям. Более того: они не способны изменить образ жизни даже после пересадки печени.

Что такое НАЖБП

НАЖБП представляет собой патологическое изменение структуры печени, которое возникает у людей с низким потреблением этанола: до 40 г в сутки для мужчин, до 20 г в сутки – для женщин.

По данным ВОЗ, в мире около 2 млрд человек страдают от заболеваний печени. 70% всех случаев приходится на НАЖБП.

В основном НАЖБП развивается у людей с ожирением, диабетом, повышенным уровнем триглицеридов в крови. В Британии, как пишут авторы исследования, примерно треть пациентов страдают НАЖБП. В России по данным крупного исследования, охватившего свыше 30 тысяч пациентов, НАЖБП выявлена у 27% всех людей, обратившихся за помощью к терапевту.

Для заболевания характерно стадийное течение. У 80% патология обнаруживается на стадии стеатоза (ожирения печени), у 17% диагностируют стеатогепатит, и только у 3% развиваются тяжелые формы болезни – фиброз и цирроз печени. Но когда дело доходит до цирроза, восстановить печень невозможно. Трансплантация органа от донора – единственный способ вылечить эту болезнь.

Соблюдение рекомендаций при НАЖПБ

При НАЖПБ пациентам рекомендуют диету и физическую активность. После снижения веса состояние печени улучшается. Несмотря на то, что пациенты знают, что нужно делать, эти рекомендации обычно не соблюдаются. Многие демонстрируют плохо контролируемое пищевое поведение. Поэтому медикаментозное лечение НАЖБП с помощью препаратов из группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты остается основным способом лечения. Это приводит к уменьшению воспаления печени, уменьшению фиброза и жировых отложений внутри печени.

По этой причине даже среди пациентов, перенесших сложную операцию по трансплантации печени по поводу НАЖБП, в 40% случаев наблюдаются признаки рецидива заболевания в течение пяти лет после пересадки органа.

Авторы исследования решили изучить отношение пациентов к диете и физическим упражнениям, чтобы лучше понять, как мотивировать больных соблюдать все врачебные рекомендации по коррекции образа жизни.

За контроль происходящих в жизни событий отвечают внутренний и внешний "локусы контроля" (LoC). Пациенты с высоким внутренним LoC с большей вероятностью добьются успеха в лечении НАЖБП, потому что могут изменить образ жизни и способны уменьшить массу своего тела.

Но у многих пациентов с НАЖБП, а также с болезнями печени, вызванными употреблением психоактивных веществ, наблюдается высокий внешний LoC. Эти люди считают, что всё, что с ними происходит, от них самих не зависит. Поэтому они не могут предпринять действия, необходимые для контроля болезни.

Чем полезно это исследование

Соавтор исследования доктор Джонатан Кэтлинг из Бирмингемского университета удивился тому, что повышенный риск расстройств личности наблюдается только у пациентов с НАЖБП. Но эти же расстройства не характерны для других заболеваний печени. Кроме того, НАЖБП не вызывает проблемы с психическим здоровьем в целом, не повышает риск депрессии или тревоги, несмотря на то, что они характерны для других болезней печени.

Авторы исследования призывают всех пациентов, у кого выявлена НАЖБП, проходить тестирование, чтобы понять, есть ли у них расстройства личности. Потому что при его наличии соблюдение рекомендаций, которое необходимо для успешного лечения НАЖБП, будет маловероятным. А это означает, что сначала нужно привести в порядок свои мозги, а затем уже печень.