Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе

С последствиями новогодних посиделок врачам приходится разбираться долгое время. Для того, чтобы не навредить организму и не тратить позже огромные деньги на лечение, рекомендуется сразу внимательно следить за рационом питания. Если отказаться от алкоголя не получится, то необходимо правильно подобрать закуску, сообщает "Пятый канал".
Заедать крепкий алкоголь важно. Не пейте на голодный желудок и не торопитесь с тостами. Пища помогает минимизировать количество вредных токсинов, всасываемых в кровь. Идеальными спутниками горячительных напитков считаются мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец. Лучше избегать угощений, в которых много майонеза и других покупных соусов.
Опасным сочетанием с алкоголем будет у следующих угощений:
- Сладости. Алкогольные напитки чаще всего содержат в составе сахар. Если закусывать шоколадом или конфетами, то уровень глюкозы в крови может превысить допустимые значения.
- Соленья. В маринадах содержится много соли и консервантов. Продукты с их содержанием дестабилизируют водный баланс. Если закусывать крепкий алкоголь солеными огурцами и помидорами, то есть риск спровоцировать гипертонический приступ.
- Жареное. Алкоголь – это всегда мощный удар по печени. Органу приходится в огромных количествах перерабатывать этаноловые токсины. если добавить к этому жареную пищу, то нагрузка на печень будет слишком высокой. Обострятся проблемы с ЖКТ.