Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе

Специалисты разных сфер медицины советуют отказаться от употребления алкогольных напитков в новогодние праздники. Если все же выпить придется, то важно правильно закусывать.

С последствиями новогодних посиделок врачам приходится разбираться долгое время. Для того, чтобы не навредить организму и не тратить позже огромные деньги на лечение, рекомендуется сразу внимательно следить за рационом питания. Если отказаться от алкоголя не получится, то необходимо правильно подобрать закуску, сообщает "Пятый канал".

Заедать крепкий алкоголь важно. Не пейте на голодный желудок и не торопитесь с тостами. Пища помогает минимизировать количество вредных токсинов, всасываемых в кровь. Идеальными спутниками горячительных напитков считаются мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец. Лучше избегать угощений, в которых много майонеза и других покупных соусов.

Опасным сочетанием с алкоголем будет у следующих угощений: