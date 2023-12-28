Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок

Организм испытывает колоссальные нагрузки в праздничные дни и ночи. сказывается большое количество алкоголя и вредной пищи.

После обильных угощений и многочисленных тостов приходится тратить большое количество времени для того, чтобы привести себя в порядок. Специалисты в области диетологии советуют соблюдать несколько советов во время праздника, чтобы избежать негативных последствий после него.

"Царьград" предлагает отдать предпочтение овощным блюдам, в которых содержится минимальное количество майонеза или других жирных соусов. Из обильных угощений рекомендуется выбрать горячие блюда из мяса птицы или же рыбы. Главное правило – не переедать. Будет плохой идеей желание попробовать все, что есть на новогоднем столе.

Их гарниров лучше выбрать запеченные бобовые: горох, чечевицу или фасоль. Белый рис и картофель слишком калорийны, от них рекомендуется отказаться, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Для того, чтобы в первый день нового 2024 года не скрывать отекшее лицо, следует отказаться от обильных алкогольных возлияний накануне вечером. Постарайтесь после вечерних застолий устроить для организма разгрузочный день6 ешьте овощи и пейте больше воды с лимоном или огурцом, рекомендует телеканал "360".