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Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ

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Ответ для тех, кто хочет компенсировать недостаток сна за два дня.

Всем известно, что сон должен длиться в среднем восемь часов. Но часто бывает так, что в будние дни человек ложится спать поздно или встает слишком рано. Возникает нехватка сна. Восполнить ее человек планирует в выходные дни. Но возможно ли это? Рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Эксперт дал однозначный ответ и объяснил почему. Итак, если пять дней в неделю спать недостаточное количество часов, а в оставшиеся два дня – около 10 часов, то ничего существенно не изменится. Отоспаться в выходные за всю неделю невозможно, и все дело в механизме регуляции сна, отметил Полуэтов.

Физиология не позволит спать долго, поэтому компенсировать недостаток сна не получится. Дефицит все равно остается. Единственным правильным решением будет ежедневный сон длительностью семь-девять часов. Только так можно избежать негативных последствий для организма.

Кстати, о последствиях. Врач-сомнолог София Черкасова ранее рассказала, к чему может привести нехватка сна. Среди последствий – головная боль, раздраженность и подавленность, снижение когнитивных способностей, а также снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний. Слова эксперта приводили "Дни.ру".

29 января 2023, 09:58
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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