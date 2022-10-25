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Lifestyle
Как избавиться от храпа – советы врача

Как избавиться от храпа – советы врача

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Сомнолог Александр Федоров заявил: самая распространенная причина храпа — избыточный вес. Также досадные звуки во время сна могут вызывать аллергические реакции, которые протекают в организме спящего. Слова эксперта передает Пятый канал.

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Задаваясь вопросом о том, как избавиться от храпа, стоит прислушаться к рекомендациям врача. В первую очередь он советует сбросить лишние килограммы. Кроме того, для борьбы с неприятным симптомом полезно делать упражнения, увеличивающие тонус носоглотки.

RT c отсылкой на мнение диетолога напоминает, что для улучшения качества сна полезны витамины группы B. Довольно много их содержится в тыкве.

Если же храп провоцирует ожирение, необходимо скорректировать рацион питания. На тему похудения Царьград опубликовал слова доктора Гинзбурга. Медик отмечает, что набор веса провоцируют растительное и сливочное масло, хлеб, алкогольные напитки.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: pixabay.com
Автор: 25 октября 2022, 01:33 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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