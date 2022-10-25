Как избавиться от храпа – советы врача

Сомнолог Александр Федоров заявил: самая распространенная причина храпа — избыточный вес. Также досадные звуки во время сна могут вызывать аллергические реакции, которые протекают в организме спящего. Слова эксперта передает Пятый канал.
Задаваясь вопросом о том, как избавиться от храпа, стоит прислушаться к рекомендациям врача. В первую очередь он советует сбросить лишние килограммы. Кроме того, для борьбы с неприятным симптомом полезно делать упражнения, увеличивающие тонус носоглотки.
RT c отсылкой на мнение диетолога напоминает, что для улучшения качества сна полезны витамины группы B. Довольно много их содержится в тыкве.
Если же храп провоцирует ожирение, необходимо скорректировать рацион питания. На тему похудения Царьград опубликовал слова доктора Гинзбурга. Медик отмечает, что набор веса провоцируют растительное и сливочное масло, хлеб, алкогольные напитки.