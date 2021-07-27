Больше 23 тысяч человек заразились коронавирусом в России

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 032 новых случая коронавируса. За это же время выздороветь успели 20 116 пациентов. Смерть настигла 779 больных ковидом.
Тройка регионов, в которых регистрируется наибольшее число случаев заражений коронавирусом, остается неизменной. На первом месте все так же находится Москва, где за сутки заболели 2623 человек. В Подмосковье таких насчитали 1973. С минимальным отрывом на третьем месте остается Санкт-Петербург, где заболевшими ковидом признаны 1923 пациентов.
Тем временем цифра всех заболевших за все время наблюдения за распространением коронавируса в России увеличилась до 6 172 812 человек. Число выздоровевших составило 5 526 950. Зарегистрировано 155 380 летальных случаев.
Специалистам известен способ, который может значительно сократить скорость распространения коронавируса, а все же заболевших ковидом убережет от тяжелых последствий болезни. Речь идет про вакцинацию. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Именно вакцинация остается тем путем, благодаря которому жизнь в стране как можно скорее может вернуться в привычное русло.
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