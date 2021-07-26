В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23 947 новых случаев коронавируса. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели за сутки 21 952 человека.
На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.
На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.
Всего на сегодняшний день зафиксировано 6 102 469 случаев коронавируса в России. За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153 095 человек. Вылечились 5 471 956 человек.
Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. Сделать прививку можно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.
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