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Коронавирус
В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки

Оперативный штаб обнародовал официальную статистику, которая наглядно говорит о скорости распространения коронавируса в России.
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За минувшие сутки в 85 регионах страны было зафиксировано 23 947 новых случаев коронавируса. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. От коварной инфекции умерло 799 человека. Полностью выздоровели за сутки 21 952 человека.

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На первом месте по темпам прироста зараженных коронавирусом в России все также находится Москва. В столице выявлено 3376 больных COVID-19. На второй позиции Московская область, где обнаружено 2096 случаев заражения.

На третьей строчке Санкт-Петербург с 1937 случаями болезни. Затем идут Нижегородская, Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область и т.д.

Всего на сегодняшний день зафиксировано 6 102 469 случаев коронавируса в России. За весь период наблюдений болезнь отняла жизни у 153 095 человек. Вылечились 5 471 956 человек.

Помочь побороть коронавирус можно, пройдя вакцинацию и тщательно придерживаясь эпидемиологических правил и ограничений. Сделать прививку можно бесплатно. Препарат поможет избежать заражения, либо оградит человека от тяжелейших последствий ковида.

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Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Автор: 26 июля 2021, 12:20 Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость813682
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Ещёб не выявили.Мдааа...походу в россии любят хайп про Ковид и вакцинку?!!...
Вот знаете,какая бы <цензура> бы не появилась в мире,в россии конечно же это объявят на весь мир,планету,галактику и космос вообщем лишь бы от этого удовольствие получить?!!Умер кто то-Хорошо,Сегодня-Завтра сдох-прекрасно,Атаку начали на Крым,-Супер,Бритни Спирс закринжовили,-Блеск,и давайте про это сделаем Хайп,чтоб всем был ржачно-Блестяще?!!...
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