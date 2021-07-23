В эфире общества "Знание" Мурашко призвал повышать уровень медицинского просвещения

Михаил Мурашко заявил, что единственным правильным путем по профилактике новой коронавирусной инфекции является вакцинация. Сегодня в России существует четыре препарата. Они бесплатны для граждан, несмотря на то, что производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей.
Министр здравоохранения призвал россиян беречь здоровье, повышать уровень образованности в медицинских вопросах, соблюдать рекомендации по профилактике заболевания. Благодаря этому быстрее сформируется коллективный иммунитет, считает глава ведомства.
"42 дня – это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период – так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода", – сказал Мурашко.
По его словам, для повторной прививки могут использоваться все российские вакцины. Поставить укол снова рекомендуется через полгода после первого ведения инъекции. "Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода – эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации", – рассказал министр.
Мурашко также высоко оценил работу медицинского сообщества по исследованию коронавирусной инфекции, вакцин и поствакцинального иммунитета, а также поблагодарил россиян за помощь в сборе информации. Он отметил, что в настоящий момент завершаются исследования "Спутника V". Результаты будут доступны осенью.
"Я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам – около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам", – выразил благодарность глава ведомства.
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