За сутки в России 23 770 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 23 770 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 22 218 пациентов. Погибли 784 человека.
Лидером среди всех регионов страны по числу заболевших остается Москва. В столице зарегистрировано 3188 заболевших. В области число новых случаев ковида составило 2478. На третьем месте в печальном антирейтинге расположился Санкт-Петербург. Там за сутки заразились 1934 человек.
Общее число заразившихся коронавирусом в России за все время ведения статистики, таким образом, превысило шесть миллионов человек и достигло отметки в 6 006 536 случаев. Выздоровели 5 382 213 пациентов. Летальных случаев – 149 922.
Напомним, согласно последним данным, самым эффективным способом победы над коронавирусом является вакцинация. Чем больше в обществе будет процент привитых, тем легче удастся побороть болезнь.
Ранее из-за ковида в Москве пришлось применять жесткие ограничения. Затронули они и другие регионы страны. В Туве власти пошли на полный локдаун. Однако пример столицы показал, что вакцинация способна достаточно быстро исправить ситуацию.
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