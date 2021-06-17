Московские рестораторы предложили властям эксперимент по организации COVID-free зон

Представители ресторанного бизнеса столицы на встрече с мэром Сергеем Собяниным обсудили перспективы развития отрасли на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Они предложили градоначальнику провести эксперимент с зонами, свободными от COVID-19.

