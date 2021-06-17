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Коронавирус
Бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников

Бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников

Руководители компаний стимулируют работников премиями и дополнительными выходными.
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Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала провести в столице обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг. Согласно документу, получить прививку от коронавируса должны не менее 60% сотрудников организаций.

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Речь идет о людях, которые работают в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в салонах красоты, фитнес-клубах, театрах, кинотеатрах и концертных залах. Именно эти граждане вынуждено контактируют с большим количеством людей.

Стоит отметить, что предприниматели Москвы позитивно оценили обязательную вакцинацию. По их мнению, это позволит бизнесу "работать, а не стоять закрытым и нести убытки". В некоторых столичных компаниях привитым сотрудникам выплачивают по пять тысяч рублей и предоставляют оплачиваемых выходные.

За последние сутки в Москвы было выявлено 6,2 тысячи случаев заражения коронавирусом (с марта 2020-го – 1,2 миллиона). Из-за ковида умерли 73 человека (за все время – свыше 21 тысячи).

Ранее "Дни.ру" писали, что юристы назвали законной обязательную вакцинацию в сфере услуг Москвы. По словам главы Общественного совета при МВД России, доктора юридических наук Анатолия Кучерены, необходимо осознавать, что права граждан не должны создавать угрозу для жизни и здоровья других.

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Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 17 июня 2021, 19:38

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