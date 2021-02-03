Коронавирусом за сутки заразились 16,4 тысячи россиян

Количество заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 16 474. Новые случаи обнаружили в 85 регионах страны.

Лидером среди регионов по числу больных является Санкт-Петербург. В Северной столице подтвердили 1 916 новых случаев. На втором и третьем местах находятся Москва и Московская область с 1 545 и 773 инфицированными соответственно.

В первую десятку попали Нижегородская (477 больных), Воронежская (369), Ростовская (366), Свердловская (334), Самарская (301) и Вологодская (280) области, а также Красноярский край (299).

По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 3,9 миллиона человек. Число выздоровевших граждан за день выросло на 24,8 тысячи до 3,3 миллиона, жертв – на 526 до 74,6 тысячи.

Несмотря на то что эпидобстановка в стране улучшается, специалисты просят россиян не расслабляться. В общественных местах по-прежнему нужно носить медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Академик РАН Виталий Зверев допустил, что этой весной на Россию может обрушиться третья волна COVID-19. По словам эксперта, в стране пока не сформировался коллективный иммунитет.